Unos mensajes de Whatsapp comprometen a la alcaldesa de Ronda en el caso Boda

La defensa del exconcejal socialista de Ronda José María Jiménez ha aportado una serie de 'whatsapps' que comprometen a la alcaldesa Teresa Valdenebro (PSOE) en el caso Boda, por el que se investiga un presunto delito de falsedad documental al cambiar la fecha del acta de la boda de la hija del concejal socialista José María Jiménez –que se vio obligado dimitir– lo que le permitió acceder a un contrato temporal en el hospital de la Serranía de Ronda y a unas vacaciones remuneradas.

Los abogados del exconcejal José María Jiménez han presentado ante el juzgado de Primera Instancia y de Instrucción número 1 de Ronda varios mensajes de whatsapp de los que se desprende que la regidora conocía el cambio de fecha de la boda antes de lo que declaró ante el juez; incluso, que podría suponer un delito de falsedad documental. Es más, según los mensajes aportados, intentó de manera infructuosa que el asunto no trascendiera.

La alcaldesa rondeña Teresa Valdenebro declaró ante el juez que se enteró del caso cuando lo publicó la prensa, el 1 de agosto pasado. Sin embargo, la defensa de su excompañero de gobierno ha aportado varios mensajes del 13 de julio en los que hablan sobre las llamadas que estaba recibiendo de un periodista sobre el caso: «Contéstale si quieres, diciéndole que la fecha de la boda era el día 21, pero que por razones familiares se procedió a celebrar el evento unos días antes», le escribió el exedil a la regidora.

«No le contesto. Y tú tampoco vas a contestar nada. Que le den», le responde la alcaldesa.

El 1 de agosto, una vez publicados los hechos, Jiménez y Valdenebro se intercambian más mensajes:

Valdenebro (en adelante V): Has visto? No digas na. Y no escribáis na en las redes. Ni tú, ni Laura, ni Adrián, ni nadie.

José María Jiménez (en adelante J): Ya lo ví!! Envidia cochina!!

V: No Jose Mari. Esto nos puede dar un dolor de cabeza.

J: No se ha hecho nada ilegal Tere, sabemos lo que son, disculpa de todas maneras por el hecho.

V: Si no te lo digo... porque pidas disculpas... ni mucho menos. Sólo digo q esto va a dar vueltas. A ver si Laura va a tener problemas.

J: Lo papeles oficiales son lo que son.

V: Los papeles oficiales dicen que la boda fue un miércoles. Cuando (la hija del exedil) ya estaba de viaje. Esto puede ser un delito de falsear documentación.

J: No merece darle más vueltas.

V: José Mari... no paran de llamarme los medios de comunicación. No estoy contestando nada... nada. Nada. No hagas tú ninguna declaración. Por favor.

Días después la alcaldesa anunció que llevaría el caso a la Fiscalía.