El PP exige la dimisión de la alcaldesa de Ronda, Teresa Valdenebro, por el caso Boda

El portavoz del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha exigido la dimisión de la alcaldesa de Ronda, Teresa Valdenebro (PSOE), tras conocerse unos whatsapp que demostrarían que no sólo conocía los pormenores del caso Boda y la gravedad de los hechos, sino que intentó ocultarlo.

Como viene informando La Opinión de Málaga, la alcaldesa de Ronda, la socialista Teresa Valdenebro, ha tenido que declarar como investigada por el caso Boda en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ronda. Este juzgado investiga el cambio de fecha del acta matrimonial de la hija del concejal del PSOE, José María Jiménez -que se vio obligado a dimitir– lo que le habría permitido acceder a un contrato temporal en el Servicio Andaluz de Salud y a unas vacaciones remuneradas.

La alcaldesa de Ronda, Teresa Valdenebro, "debe dimitir por dignidad y por el bien de Ronda", ya que "con sus engaños está embarrando el nombre de la institución a la que representa".



"Si ya de por sí la situación de Valdenebro era delicada, investigada por la posible comisión de un delito, ahora que sabemos que era consciente de esa posibilidad y de que mintió a los rondeños, no puede seguir ni un minuto más como alcaldesa de la Ciudad del Tajo", ha apuntado el dirigente popular.



En este sentido, Carmona ha hecho referencia a unos mensajes publicados por La Opinión de Málaga en los que la dirigente socialista "no sólo reconoce que podría haberse cometido un delito de falsedad documental, sino que demuestra que estaba al día de todo mucho antes de que el denominado caso boda saltara a los medios, por lo que mintió a la ciudadanía".



"Valdenebro ha intentado engañar a los rondeños; ya sólo con eso debería dimitir", ha sentenciado el portavoz de los ppulares, que ha lamentado que el Ayuntamiento de Ronda "se vea enturbiado por una gestión en la que claramente han primado los intereses personales sobre los de toda la ciudad".



"¿Cómo es posible que la alcaldesa permitiera la modificación de un expediente municipal para beneficiar a una persona al producir que conservara su trabajo en el SAS y que además pudiera tener unas vacaciones remuneradas?", ha planteado el dirigente popular, que considera que esta utilización de las instituciones "además de injusta, es muy grave".



De hecho, fruto de esta gravedad, Carmona ha recordado que ya van siete personas del entorno socialista que han sido citadas a declarar, "y aún así hay grupos políticos del equipo de gobierno que siguen callados por tal de no perder el sillón".



"El PP lleva desde verano advirtiendo de que con la dimisión del concejal -implicado al tratarse del padre de la persona cuya acta matrimonial fue cambiada de fecha, al parecer para lograr un rédito laboral- no era suficiente, ya que no teníamos ninguna duda de que la alcaldesa, que además ofició la ceremonia, estaba al día de la modificación del expediente", ha apuntado el dirigente popular.



"Al final el tiempo nos ha dado la razón, y cada minuto que pasa sin que la alcaldesa dimita, no sólo se pone en entredicho a sí misma, sino también al PSOE local y provincial, con un silencio cómplice difícil de entender", ha señalado el portavoz popular.