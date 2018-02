Villanova clama por el desbloqueo de proyectos para el desarrollo de Alhaurín

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, ha exigido a las distintas administraciones el desbloqueo de diversos proyectos, como la Ciudad Aeroportuaria, el nuevo cuartel de la Guardia Civil, la Ciudad Deportiva o el nuevo instituto que, a su juicio, impiden el desarrollo del municipio.

Villanova ha afirrmado que no parará hasta conseguir un nuevo cuartel de la Guardia Civil. "Lo hemos pedido en numerosas ocasiones en las juntas locales de seguridad, al subdelegado del Gobierno, Miguel Briones, y al Ministerio del Interior. La última respuesta -ha explicado Villanova- es que la construcción del cuartel en Alhaurín de la Torre es preferente, pero no pueden concretar una fecha por dificultades presupuestarias -el Gobierno de Rajoy aún no ha conseguido sacar los presupuestos de 2018 adelante-. Aún así no vamos a dejar de exigirlo, como también exigimos más efectos de la Guardia Civil y más personal para Correos".

El alcalde de Alhaurín de la Torre sí reconoce al Gobierno central su colaboración a la hora de sacar a concurso el desdoblamiento del vial de conexión de Alhaurín de la Torre con la Hiperronda, pero Villanova afirma que los problemas de tráfico sobre todo en hora punta no terminarán salvo que la Junta de Andalucía acometa obras en otras carretera que son de su competencia, con el desdoblamiento de la variante A-404 o construyento el vial distribuidor que descongestionaría la carretera Churriana-Cártama.

El regidor alhaurino ha agradecido el apoyo de la Diputación de Málaga financiando obras como la nueva biblioteca o la mejora de la Casa de la Juventud para mejorar el salón de actos y paliar así la falta de colaboración de la Junta de Andalucía en la financiación de un teatro para Alhaurín, cuando sí ha financiado este tipo de infraestructuras en pueblos más pequeños.

Precisamente, una de la mayores críticas del regidor alhaurino es la falta de lealtad de la Junta de Andalucía con el proyecto de la Ciudad Aeroportuaria que, según Villanova, la Junta sigue bloqueando después de diez años, a pesar de que la administración regional la incluyó en us día en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM).

"Primero alegaron el tema de las aves para paralizar el proyecto, pero como no pudieron establecer ningún tipo de protección por la cercanía del aeropuerto aprobaron los planes de inundabilidad, con unas previsiones exageradísimas sin prever ninguna medida correctora para que este proyecto salga adelante. Mientras tanto -la Junta ha aprobado proyectos similares en La Rinconada (Sevilla) para instalar allí a Ryanair, y a otras empresas. Como siempre, en este tema, la Junta también castiga a Málaga para beneficiar a Sevilla".

Villanova afirma que tiene recurrido este tema en los tribunales y está a la espera de la resolución del Supremo. "Se trata de 25.000 puestos de trabajo directos y muchos más indirectos. No podemos seguir esperando más", ha añadido el regidor.

El munícipe ha reivindicado ante la Junta la construcción de un campo de golf y hotel en Los Caracolillos, un centro acuático o instituto.

Villanova ha criticado las políticas urbanísticas de la Junta, "que impiden la obtención de suelo para construir VPO o un centro social en Mestanza, así como el desarrollo de barriadas rurales.

El alcalde ha clamado por la falta de ambulancias y de especialista en pediatría y ha criticado el bloqueo de la Junta de Andalucía a proyectos en los que ni siquiera tiene que poner un euro, como el parque del Arborismo en Jabalcuza, la restauración de la torre de Torrealquería o el Acueducto de Fuente del Rey.

"La Junta nos debe tres millones de euros de los fondos de la Patrica pero es que además bloquea muchos otros proyectos en los que no tiene que poner dinero. La gente lo tiene que saberlo", afirma el alcalde, que se pregunta por qué los otros partidos no denuncian estas situaciones que perjudican a los vecinos de Alhaurín de la Torre.