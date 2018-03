El Hospital del Guadalhorce continúa sin quirófanos 22 meses después de abrir

El Hospital del Guadalhorce sigue sin abrir los quirófanos y sin realizar hospitalizaciones 22 meses después de su entrada en funcionamiento. Así lo denunció ayer la secretaria general del PP de Málaga, Patricia Navarro, que consideró que el edificio «sigue lejos de estar a pleno rendimiento y presta los mismos servicios que un centro de salud».

«Nadie puede ser hospitalizado aquí, ni ser intervenido quirúrgicamente, y el gobierno socialista de la Junta sigue sin hacer nada al respecto», recalcó la dirigente popular, que se desplazó ayer hasta el centro hospitalario junto a representantes de la Plataforma Pro Hospital del Guadalhorce y alcaldes y portavoces del PP en la comarca.

Navarro recordó que para posibilitar la apertura fue fundamental que la Diputación aportara ocho millones de euros, sin ser su competencia, para que se pudiera hacer el acceso, el acerado y que el centro tuviera tendido eléctrico. «Ahora la excusa del PSOE es que la potencia eléctrica no es suficiente y por eso no se abren los quirófanos, como si no fuera competencia suya», manifestó la popular.

«El PSOE debe hacerse mirar su concepto de la responsabilidad y de la lealtad institucional, porque lo que está haciendo en este caso es vulnerar permanentemente los compromisos adoptados con los vecinos de la comarca del Guadalhorce», criticó la secretaria general de los populares malagueños.

De hecho, Navarro entiende que esta apertura «en falso» del centro hospitalario «es el máximo exponente de la dejadez y falta de gestión socialista». En este punto, exigió al secretario general del PSOE malagueño y máximo responsable del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, que dé explicaciones ante este incumplimiento, «porque llevan veintidós meses sin abrir los quirófanos y sin abrir el pico».

De otro lado, la secretaria general provincial del PP también cuestionó el papel de la formación Ciudadanos respecto a esta reivindicación, «que nunca apareció en el acuerdo de investidura y gobernabilidad con el que el partido naranja sustenta al PSOE al frente de la Junta de Andalucía».

«Ni aparecía entonces ni tampoco en los presupuestos andaluces que Ciudadanos votó a favor», recalcó Navarro, que lamentó que la formación naranja votara en contra de la enmienda presentada por el PP «para que hubiera dotación presupuestaria que permitiera poner este centro hospitalario al máximo rendimiento».

Por su parte, el alcalde de Coín, Fernando Fernández Tapia, en representación de los alcaldes y portavoces populares en la comarca, indicó que «sólo basta con ver qué piensan los vecinos, que vieron como hace casi dos años, a pesar de los muchos retrasos, abría un hospital que ahora es poco más que un centro de salud de lujo. Da servicio sólo a un veinte por ciento de la población de la comarca», criticó.