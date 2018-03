Médicos del Chare del Guadalhorce atienden a niños a pesar de no tener servicio pediátrico

Cada día, en las Urgencias del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Especialidades (Chare) del Guadalhorce atienden una media de unos 20 menores, una situación que exponen los propios facultativos del centro y que denuncian ante la falta de Servicio de Pediatría que tienen las instalaciones.

El hospital, que dos años después de su inauguración aún funciona a medio gas, no contempla cartera pediátrica en sus planes, por lo que los facultativos del mismo no pueden atender a los menores. Para ello, deben derivarlos al hospital Materno Infantil, el centro de referencia en esos casos. Una situación que se da a diario pero que temen que algún día, ante las patologías leves que presentan muchos de los menores que acuden al hospital, pueda surgir algún problema y advierten de la delicadeza del asunto. «No hacemos ningún tipo de prueba, yo no estoy especializado para ver la radiografía de un niño. Aquí no se hace nada de eso», aseguran los afectados. Sin embargo, el goteo es constante y diario, a pesar de resaltar que no cuentan con ese servicio.

El Sindicato Médico, por su parte, asegura que los facultativos han hecho llegar la situación y se oponen por completo a que se atienda a menores. El hospital no cumple los estándares mínimos para atender una urgencia pediátrica y, en caso de que la gerencia hospitalaria quiera que se incluya ese servicio, deberían instalar un Servicio de Pediatría. «Tendría que haber una sala de espera específica, una atención y recepción diferente al resto, un circuito pediátrico y un pediatra en las instalaciones», expone el sindicato.

Por desconocimiento o como medida de presión para agilizar la apertura del resto del hospital, los médicos afectados detallaron que muchas madres les dicen al llegar con los menores que desde los propios centros de salud les recomiendan que vayan a las Urgencias del Chare del Guadalhorce. Un trayecto que reconducen al Materno Infantil.

La gerencia hospitalaria detalló que, aunque es cierto que el Chare del Guadalhorce no cuenta con la cartera de Pediatría en sus instalaciones, cuando un niño acude al centro es atendido por los médicos de familia de urgencias hospitalarias, que disponen de la formación y el perfil adecuado para ello. Si los pacientes requieren de asistencia hospitalaria pediátrica se deriva al Materno Infantil y si no, a su pediatra del centro de salud. Además, apuntan que la media de atención de niños es de 7 u 8 menores al día, la mayoría de ellos por problemas de baja complejidad.