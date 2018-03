Bibiana Cabello: De la ciudad de los Dólmenes a la city londinense

A pesar de tener sólo 29 años, ya ha participado en diversos proyectos que le han permitido trabajar con figuras como Martina Klein, Malena Costa, Elsa Pataky o la reconocida actriz Liv Tyler - La joven diseñadora natural de La Joya, anejo de la localidad de Antequera, ya cuenta con un estudio en la capital inglesa, en el que desarrolla su estilo «neorromántico, elegante y sofisticado»

Bibiana Cabello es una joven de 29 años natural de La Joya, anejo de la localidad de Antequera. Aunque cursó en un principio estudios de Arquitectura Técnica, después de terminarlos marchó hacia Madrid para formarse y dedicarse a su sueño desde niña: el diseño de moda. El Centro Superior de Diseño de Moda de la Universidad Politécnica era la primera parada en el camino hacia su meta.

Aunque ya desde pequeña desarrolló un gusto especial por esta disciplina, el hecho de que su madre y sus abuelas fueran modistas –una de ellas trabajó incluso en su taller para Mayoral– acabó de crear en su interior la sensación de que ese mundo estaba esperando que ella se lanzara a conquistarlo.

Y en la capital de España empezaron a abrirse puertas hasta entonces impensables. Además de presentar su colección Epokhe como final a sus estudios –que se dio a conocer en el Museo Reina Sofía–, Bibiana formaría parte del equipo de trabajo de la firma Devota & Lomba, al frente de la cual se encuentra el diseñador Modesto Lomba. Dentro de este proyecto, uno de los momentos más especiales para la joven antequerana fue la presentación de la colección Wabi Sabi en la Madrid Fashion Week.

La diseñadora vio en esta marca cosas «muy interesantes», como el hecho de incluir en ciertas prendas chips pensados para regular la temperatura de un determinado edificio con la corporal. «Cuando empecé la carrera no tenía ni idea de esto, es muy impactante todo lo que he aprendido», indica.

Ahora ya puede incluir en su historial el haber vestido y trabajado, entre otras, con Martina Klein, Malena Costa, Sara Carbonero o Elsa Pataky. También ha participado en desfiles de la marca Women´secret y ha mostrado sus diseños en el Palacio de Cibeles de Madrid.

El interés por seguir evolucionando a nivel profesional y personal ha llevado a Bibiana Cabello en una última etapa a mudarse a Londres, ciudad en la que, además de contar con su atelier propio, también sigue formándose para que su costura y confección sean cada vez más completas. En este sentido, considera que la capital inglesa es «una de las ciudades más internacionales del mundo», y en ella puede establecer «más contacto e influencia en el extranjero».

En el nuevo país, la joven diseñadora de La Joya trabajó con la firma Halfpenny London, donde tuvo la oportunidad de colaborar en la confección de un vestido a medida para la reconocida actriz Liv Tyler. Sin embargo, abandonaría el proyecto para iniciar el camino dentro de la marca con su propio nombre.

«No tiene importancia de dónde seas, si te focalizas en tu trabajo puedes conseguir lo que te propongas. También es importante que confíen en ti», indica Bibiana, que define su estilo como «neorromántico, elegante y sofisticado». De hecho, cuenta con los mejores materiales de todo el mundo para sus diseños, algunos de ellos llegados desde Italia, República Checa o La India.

La joven vive ahora un sueño que no ha sido fácil de alcanzar. «Este trabajo no da sus frutos hasta que pasa un tiempo, ya que hay meses sin compensación económica. Esto en arquitectura no lo hubiera aguantado», reconoce la antequerana.

Ahora no le faltan los pedidos, tanto en España como en el extranjero. Con mimo y cuidado prepara vestidos de novia para que en un día tan importante puedan lucir con orgullo los diseños de Bibiana Cabello.