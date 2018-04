"La mayoría absoluta es difícil porque la gente está muy adoctrinada"

Ahora pretenden luchar para instalar en la localidad una política más honesta, trabajadora y limpia

Loli Pinto concurrió a los comicios de 2015 con la formación Ciudadanos. Su desencanto con este partido le hizo dar un paso al lado y ahora encabezará la lista de una fuerza independiente y de reciente creación denominada Mollina Solución Independiente (Mollina SI) en 2019. Bajo esta denominación pretenden ser una alternativa solvente a los dos grandes partidos que históricamente han gobernado en el municipio de la comarca de Antequera, PSOE y PP.

¿Por qué nace Mollina SI?

Surge porque el PSOE rompe el acuerdo de investidura en Mollina. Veíamos que empezaba a mentir, había mucho ocultismo, no hacían nada de nuestro programa electoral, que fue la causa por la que investimos como alcalde al presidente del PSOE. Vemos que no hay regeneración ni cambio en el pueblo y no se puede llevar a cabo la política con la que empezamos la legislatura. La posibilidad es un partido independiente, para que nos podamos sentir libres y podamos trabajar como nosotros creemos que debe ser, siguiendo la línea de lo que está escrito en la Constitución.

¿Qué necesidades prioritarias tiene la localidad?

Tiene que progresar en el sentido de dar apoyo a empresas que decidan venir a Mollina, además de gastar el dinero del presupuesto en cosas que realmente sean eficaces. Menos dinero para cosas banas. Invertir más en educación y en cultura. Existe un estancamiento desde hace 40 años y el deterioro es progresivo. Estamos perdiendo la democracia poco a poco.

En localidades de la comarca de Antequera, como Villanueva del Trabuco, funcionó la fórmula que ahora su partido plantea. ¿Qué resultados espera para los comicios de 2019?

Con mucha esperanza y mucho optimismo, el resultado ideal sería una mayoría absoluta, pero hay que contar con los votantes. Nosotros nunca hemos vivido de la política y todo el grupo que compone Mollina SI tiene muchísima ilusión y muchísimas ganas de que esto cambie.

¿Es posible realmente una mayoría absoluta?

Es muy difícil porque la gente está muy adoctrinada, como si fuera algo genético. Cambiar la mentalidad es muy difícil, la gente está muy instalada en los dos grandes partidos. Nos quejamos de cómo trabajan, pero seguimos votando lo mismo. Vamos a las elecciones con ese interrogante, pero eso no nos hace perder la esperanza y la posibilidad de cambio. Somos un partido limpio, honesto, trabajador y que no depende de la política, pero sí quiere cambiarla.

Usted concurrió a las elecciones de 2015 con la formación de Ciudadanos. ¿Qué le hizo salir del partido?

Fue otro palo que me llevé. Empecé con una ilusión tremenda, creía que era realmente el cambio y la regeneración democrática, y poco a poco fui viendo que cogen el camino de más de lo mismo, como en la anulación de primarias, cambios de estatutos, cargos que se han elegido a dedo, mucho control y poco apoyo. Han hecho más caso a PP y PSOE. No han dado la talla.

Sabe, por tanto, cómo se trabaja en el Ayuntamiento de Mollina. ¿Qué cambios necesita a nivel puramente interno?

Necesita que el político que esté gobernando sea objetivo, que deje de pensar en su partido y en sus amigos. El tiempo que yo he estado en el Ayuntamiento me ha servido para crear un sentimiento de arrepentimiento por no haber entrado antes en política y el convencimiento de saber por qué el país está como está. Hay mucho amiguismo.

Precisamente Ciudadanos y usted misma fueron muy críticos con la compra que realizó el Ayuntamiento del terreno en el que se encuentra la construcción semiderruida de la antigua bodega de Bemsa, una operación que ascendió a más de 600.000 euros.

Esa operación no sé si atendió a un convenio para alguien específico. Al pueblo no le hacía falta. Tenemos una deuda grande todavía y sumar más con el consiguiente pago de intereses no tenía ningún punto de vista positivo.

En su programa electoral tendrán muy presentes a los ciudadanos.

Queremos que el ciudadano recupere la ilusión y la esperanza en el buen político. No se puede endeudar al pueblo desde el Ayuntamiento.

Si llegaran al Gobierno, ¿en qué trabajarían a corto plazo?

En la objetividad a la hora de gobernar. Facilitar la vida a los ciudadanos. No gastar en cosas innecesarias e ir realmente a lo que más falta hace en el pueblo. Atender más a la juventud y a los ancianos.

@ccasadob