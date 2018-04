Una foto de la Peña de los Enamorados se vuelve viral

El fotógrafo gaditano Miguel Morenatti, con una amplia experiencia en fotoperiodismo y fotografía de viajes, ha publicado una original perspectiva de la Peña de los Enamorados que se ha hecho viral en menos de 24 horas, con más de 4.600 'me gusta' entre Twitter e Instagram en menos de 24 horas.



Morenatti ofrece una visión distinta de esta montaña situada junto a Antequera. Él mismo apunta en la publicación de Twitter que la imagen no está tratada con Photoshop y que sólo le ha dado un giro de 90 grados para darle otra perspectiva a la habitual, consiguiendo un curioso efecto para esta peña, que él llama 'del indio', como se le conoce en otros puntos de Andalucía.







No, no es photoshop!

Solo he girado la foto y buscado la perspectiva adecuada.

El Indio de Antequera.



©Miguel Morenatti pic.twitter.com/JsECdVA7Sr