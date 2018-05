Una firma alemana desarrolla un producto efectivo contra la Xylella

Son pioneros en la aplicación de la nanotecnología en agricultura

La bacteria Xylella fastidiosa ha llegado recientemente a Andalucía. En concreto, se detectó hace algunos días en tres plantas ornamentales de un vivero en El Ejido, en Almería. Pese a que la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta asegura que se trata de un caso aislado, es cierto que las actuaciones de prevención se están extremando para evitar nuevos casos en cultivos de la región.

Una serie de medidas que vienen impulsadas debido a que los propios expertos en la materia indican que, de localizarse la bacteria en algún tipo de planta, aunque principalmente se teme por los olivos, no se conoce en la actualidad cura alguna para que el terreno afectado pueda recuperarse de los daños ocasionados.

Sin embargo, la firma alemana B+H Solutions GmbH ha desarrollado un producto a base de nano plata que aseguran es efectivo contra la Xylella fastidiosa y también contra cualquier bacteria que pueda localizarse en un cultivo. En este sentido, las investigaciones para contar con esta opción se iniciaron hace ya 13 años por parte de profesionales que integran la compañía.

Desde 2015 la entidad trabaja de manera particular, aunque cuenta con el apoyo del Ministerio de Economía y Tecnología de Alemania, en olivares afectados por la Xylella fastidiosa en la región de Apulia, Italia. En dicho emplazamiento, inyectan el producto en el tronco del olivo enfermo, recuperando el 100% de los árboles totalmente secos en los que se ha actuado, creciendo incluso de manera más sana y con expectativas de mayor producción en el futuro, según señaló uno de los gerentes de la firma, Elmar Buder, que además explicó que los primeros brotes verdes se dieron en apenas cinco semanas.

Asimismo, el responsable de la empresa asegura que la llegada de la Xylella fastidiosa a los olivares italianos no se produjo de manera natural, sino que fueron los intereses privados los que provocaron su aparición, ya que indica que su intención era contar con superficie para la realización de obras como centros de turismo.

Como medida preventiva, la inyección en el tronco del citado producto únicamente ha de realizarse en pequeñas cantidades. De esta manera, B+H Solutions GmbH es una entidad pionera en la aplicación de la nanotecnología a la agricultura. Solo se necesita un litro del producto para tratar hasta una hectárea de terreno.

Eso sí, si la planta se encuentra enferma habría que aumentar la dosis y si consigue eliminar los insectos vectores, asegura que el árbol se cure totalmente, protegiéndolo asimismo de cara al futuro. Igualmente, el producto no llega a exterminar a ciertos insectos que sí actúan de manera positiva contra la Xylella y, además, no es tóxico, por lo que no hay que establecer plazos de seguridad tras su aplicación.

«En España no se creen que exista un producto que actúe contra la bacteria de manera integral», indica el representante de la firma alemana en el país, José Juan Guzmán, que recalca que diariamente ofrecen a las administraciones posibles soluciones al problema de la Xylella, lo que resulta perjudicial a la hora de ofrecerles un elemento que sí es efectivo realmente en los cultivos.

Guzmán también hace hincapié en que «no hay nada mejor en el mercado», ya que explica que el producto «revoluciona la agricultura, pues posibilita que no haya que utilizar fungicidas en los cultivos y además es muy económico: un litro únicamente cuesta 60 euros».

Igualmente, la firma B+H Solutions GmbH alerta de que, de darse la Xylella fastidiosa en un cultivo, su extensión sería muy rápida, tanto que aseguran que, si hace buen tiempo, la bacteria puede avanzar hasta 20 kilómetros en tan solo una semana. Asimismo, apuntan que no se detecta hasta pasados tres años, por lo que consideran fundamental el tratamiento preventivo.

La entidad ya se encuentra trabajando un total de 120 países de todo el mundo, luchando contra distintas bacterias que afectan a los cultivos. También en la provincia de Málaga, donde está aplicando su producto contra las bacterias en cultivos de municipios como Vélez-Málaga, Frigiliana, Macharaviaya y Ronda.

@ccasadob