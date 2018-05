El sindicalista Francisco Molero ingresa en la prisión de Archidona

Francisco Molero, un joven sindicalista de 29 años natural de Cuevas de San Marcos ha ingresado este miércoles en la cárcel de Archidona, después de que no prosperara ningún recurso ni petición de indulto contra la condena de la Audiencia Nacional de Madrid que le obliga a cumplir cinco años y un día de prisión tras participar en la manifestación con el lema 'Rodea el Congreso' del pasado 25 de abril de 2013.

"Estoy contento porque esto demuestra que el sistema judicial está podrido y esto es una puntada más para que toda esta basura se caiga", ha dicho Francisco Molero a las puertas del centro penitenciario, a la vez que ha reconocido sentirse "bien, aunque indignado porque el sistema judicial es corrupto e injusto. La sentencia es injusta porque se produjeron palabras contradictorias de los agentes que me acusaron".

"El saber que yo soy inocente y que se me ha hecho un proceso injusto me hace estar perfectamente tranquilo. Si yo hubiera hecho algún daño a la sociedad, también hubiera dado la cara desde primera hora, no como los políticos hoy en día que escurren todas sus sentencias. Doy la cara por algo que no he hecho", ha manifestado.

Así, el activista se ha referido al suceso ocurrido en 2013, "en el cual, obviamente, había gente infiltrada que reventó la manifestación y buscaron una excusa para detener a todos los activistas sociales que allí nos encontrábamos". "Hay montajes policiales en España para meter en la cárcel a las personas que económicamente somos menos pudientes", ha remarcado.

"Me acusan de atentado a la autoridad, daños y desperfectos. No tienen pruebas ningunas y los testimonios de los policías fueron contradictorios. Es más, si procede no tengo problema en presentar el DVD de la grabación del juicio en el que los policías se contradicen y por ello creo que debería haber quedado suspendida la condena", ha matizado.