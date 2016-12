Aguirre: "Los sueldos de los políticos sólo nos dejan ir a tiendas low cost"

Esperanza Aguirre ha vuelto a ser protagonista de unas polémicas declaraciones que están causando furor en las redes sociales. La concejal del PP en Madrid no ha querido pasar por alto la polémica generada por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, pillada la semana pasada tras aparcar su coche oficial en el carril bus de Gran Vía de Madrid para comprar en Primark.

Preguntada al respecto, Esperanza Aguirre ha justificado la infracción de Sáenz de Santamaría de una forma muy particular. "Los sueldos de los políticos, a pesar de lo que dicen mucha gente, no dan para mucho. Primark tiene muy buenos precios, como los tiene Zara, y estas low cost como tú llamas despectivamente, es a las que podemos ir", ha dicho en Hoy es noticia, de 13 TV.

El vídeo, difundido por el periodista Jesús Cintora en su cuenta de Facebook, ha provocado multitud de reacciones en las redes sociales contra Esperanza Aguirre, que tampoco ha dejado escapar la posiblidad de comentar el 'incidente' que en su día protagonizo también en la Gran Vía de Madrid, cuando se dio a la fuga después de que agentes de movilidad quisieran multarla por dejar el coche en el carril bus. "Me va usted a contar a mí. A mí me hicieron un destrozo mediático porque en mí coche particular, durante un minuto, saqué dinero", ha manifestado Esperanza Aguirre.