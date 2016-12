Iglesias amenaza con irse si su proyecto no gana

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha advertido hoy de que no podría seguir siendo el secretario general de la formación morada si el proyecto político que defiende sale derrotado en la Asamblea Ciudadana de febrero, porque cree que es imprescindible vincular las ideas a las personas que las defienden.

"Si el documento de estrategia política más importante que presenta mi equipo y mi proyecto sale derrotado, yo no puedo ser secretario general y eso no hay que dramatizarlo. No puede ser ningún problema, pero las personas tienen que estar vinculadas con sus ideas", ha dicho Iglesias en una entrevista en Radiocable.

En el tercer día de la consulta a los inscritos de Podemos para decidir el sistema de votación en la futura asamblea de Vistalegre II, Iglesias ha vuelto a defender que el debate de ideas debe estar vinculado a las personas, al contrario de lo que plantea la propuesta del número dos, Íñigo Errejón, de quien ha asegurado que "en ningún caso" va a ser relevado.

"Yo no quiero ser secretario general a toda costa, quiero ser secretario general si los compañeros están de acuerdo con mi equipo y con el proyecto que presenta mi equipo. Si no, yo creo que cualquiera de nosotros somos prescindibles", ha dicho, si bien ha recordado que en este momento sólo se decide el sistema de votación.

En ese sentido, ha asegurado que "siempre" será "coherente" con lo que defiende pese a que lo tendría "muy fácil", ya que no hay "compañeros de perfil mediático muy fuerte" que quieran aspirar a la Secretaría General de Podemos.

"Pero yo no quiero que sea fácil", ha asegurado, "quiero que la gente si me va a elegir como secretario general es porque está de acuerdo con mi equipo y porque está de acuerdo con mis ideas, y si no, pues a lo mejor hay otros compañeros que lo pueden hacer mejor", ha avisado.

Tras recalcar que "nadie tiene que ser imprescindible" en Podemos, Iglesias ha subrayado que "seguir al frente" implica que los militantes "estén de acuerdo" con sus ideas. "Si no, no sé si tendría mucho sentido", ha añadido.