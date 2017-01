"Desayuno y ceno con mi familia; la conciliación debe ser posible"

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, propone conciliar y que la jornada laboral termine a las seis de la tarde. ¿Concilia el presidente?

Yo me ordeno bien. Todos los días desayuno y ceno con mi familia. Me levanto a las siete de la mañana para hacer deporte, a las ocho desayuno con mi mujer y mis hijos, y a las ocho y media estoy en el despacho. Como muy tarde, a las nueve de la noche estoy de vuelta en casa y ceno con mi familia. De diez menos cuarto a once menos cuarto leo alguna novela y luego me voy a dormir. Es mi rutina. Pero nada de lo que yo hago se puede generalizar por la responsabilidad que tengo.

¿Será posible conciliar en España?

Tendría que ser posible. El problema de España es cultural. Les propones cenar a las siete de la tarde y te miran con cara rara, cuando en países europeos cenan a esa hora hasta en verano. Es necesario que la gente esté de vuelta en su casa del trabajo antes. Eso sí, la comida tiene que ser cortita y no prolongarse demasiado. No es fácil y no puede imponerse. Pero debe poder hacerse.

¿Cómo desconecta estos días en Sanxenxo de las tensiones del cargo?

Con largas caminatas, que no perdono ni el día de Año Nuevo, quedando a comer con los amigos, estando con mi familia y leyendo novelas.

¿Qué está leyendo?

Acabo de leer Patria, de Fernando Aramburu. Es buenísima. Merece la pena leerla. Creo que refleja muy bien cómo se vivió el conflicto vasco. Su impacto en las relaciones personales y familiares. Antes leí Todo esto te daré, la última novela de Dolores Redondo. Está ambientada en la Ribeira Sacra, Chantada, Monforte... Está bien escrita y es entretenida. De la misma autora ya había leído la Trilogía de Baztán, que también me gustó.

¿No está enganchado a ninguna serie de televisión?

Veo muy poca televisión o cine. Por las noches, para desconectar, leo sobre una hora, pero no tengo tiempo para ver la televisión.

El 28 de diciembre se cumplieron 20 años de su matrimonio con Elvira Fernández. ¿Hubo celebración?

Ese día yo estaba en Madrid y ella y mis hijos ya estaban en Galicia. Algo especial haremos. ¡Que vengan otros 20 años como mínimo! Todo lo demás es opinable, pero esto no. Como mínimo, otros 20 años.