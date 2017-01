"Pondré todo de mi parte para agotar la legislatura; la estabilidad conviene a España"

A falta de mayoría absoluta, ¿ve factible agotar la legislatura o prevé que sea corta?

Voy a poner todo de mi parte para que se pueda agotar la legislatura, porque la estabilidad es lo que conviene a España. Al hacer balance de 2016 dije que había mostrado lo peor y lo mejor de la política; lo peor fue el bloqueo de diez meses y lo mejor, los acuerdos que hemos podido fraguar en las últimas semanas. Creo que esos dos meses nos han mostrado a todos el camino de lo que debe suceder en 2017. Si somos capaces de hacerlo, el país irá estupendamente y daremos un gran ejemplo de responsabilidad y lealtad. La política no puede ser sólo confrontación; la política, sobre todo, es la capacidad de llegar a acuerdos.

Parece que el PSOE es el socio preferente del PP en la nueva legislatura y no Ciudadanos. ¿Tiene más en común el PP con el PSOE que con C´s, o es que es más fácil pactar con Javier Fernández que con Albert Rivera?

Mi socio preferente es Ciudadanos, con quienes pactamos 150 medidas para la investidura y con quienes mantenemos un diálogo constante. Eso está fuera de toda duda, pero no excluye que podamos sumar al PSOE a grandes acuerdos de Estado en cuestiones como la educación, las pensiones o la política antiterrorista. Creo a que España le ha venido muy bien que algunas decisiones importantes, como el cumplimiento de nuestros acuerdos con Europa, hayan sido aprobadas con una amplísima mayoría parlamentaria. Eso ha sido de una inyección de confianza dentro y fuera de España.

Parece que se entiende bien con Javier Fernández. ¿Le gustaría que permaneciese como el líder del PSOE?

Me he entendido bien, antes de esto, con Javier Fernández, pero no soy quién para decir al PSOE lo que tiene que hacer.

¿Ha sido 2016 un año difícil?

La última parte fue un poco mejor. Cuando ya se tienen 61 años, hay que cumplir siempre, pero a poca velocidad. Es cierto que he pasado un año complicado. A mí nadie puede negarme que desde el minuto uno aporté una solución: una coalición PP-PSOE-C´s. Era una solución razonable y la más democrática. Al final, no fue posible. Gobierno en minoría, pero si todos actuamos con inteligencia, una situación difícil puede convertirse en positiva. Ése es el reto. No es fácil.

Dicen de usted que es un maestro en el manejo de los tiempos políticos. De ahí que repita en el Gobierno. ¿Lo es?

No. Lo que hice fue aplicar el sentido común. No fui a la investidura la primera vez porque sabía que era imposible ganarla y evidentemente no voté una coalición PSOE-C´s porque no había razón alguna para ello. Yo había ganado las elecciones con claridad. Hubo comicios otra vez y salí reforzado ,y el resto no subió. Y aquí estamos.

Cameron, Renzi, Hollande o Passos Coelho se han quedado por el camino y usted resiste...

Cada país es diferente. No se puede comparar.

¿Tiene piel de elefante como dijo de usted Angela Merkel?

A uno no le queda más remedio. El PP fue el partido más votado, y mi obligación era defender a mis votantes y un resultado democrático. Yo propuse una coalición a tres, porque nos hubiese permitido impulsar cuatro o cinco reformas por consenso y por mucho tiempo. Ahora hay que intentarlo, pero es más difícil porque no hay compromiso. Solo tengo un acuerdo con Ciudadanos y Coalición Canaria. ¡Si pudiera pactar la educación, las pensiones y la financiación autonómica y un par de asuntos más! La única forma de alcanzar estos pactos es cuando no hay mayorías absolutas. Si tienes mayoría absoluta, todos te van a votar en contra.