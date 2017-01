Homs siente "asco" del sistema político del Estado

El portavoz del PDeCAT en el Congreso y exconseller catalán, Francesc Homs, ha asegurado hoy que siente "asco" del sistema político del Estado y ha advertido de que, a pesar de que pretendan inhabilitarle, él "no se irá" de la política "porque lo diga un tribunal, la fiscalía o el Gobierno del PP".



El fiscal ha enviado al Tribunal Supremo un escrito de acusación en el que le pide que abra juicio oral contra el exconseller de la Presidencia de la Generalitat y lo inhabilite para ejercer cargo público durante nueve años por prevaricar, dado su papel en la organización de la consulta soberanista del 9N de 2014.



En rueda de prensa en la sede del PDeCAT en Barcelona, acompañado de la coordinadora general del partido, Marta Pascal, Homs ha ironizado respecto a la "nueva entrega por fascículos de esta voraz actividad judicial del Estado, que sabemos todos que actúa con una gran independencia del Gobierno".



"El Estado me quiere inhabilitar. Pero no me iré. No lo pienso hacer. No lo dejaré porque lo diga la fiscalía o un Tribunal Supremo", ha advertido. "¿Alguien se piensa que porque la fiscalía quiera inhabilitarme, yo dejaré la política? Al contrario".



Así, ha dejado claro que solo dejará la política si así lo deciden los votantes, su partido o él mismo.



Homs ha matizado sin embargo que, en caso de ser inhabilitado como cargo electo, "ahí estará la Policía Nacional o la Guardia Civil para no dejarme pasar por la puerta del Congreso", pero ha sugerido que en "política se puede ejercer de muchas maneras" y se compromete a seguir haciendo política, aunque no sea como diputado.



Preguntado sobre si estaría dispuesto en ese caso a volver a encabezar una lista electoral del PDeCAT al Congreso, ha afirmado en cualquier caso que esa decisión la debería tomar su partido.



En una intervención muy contundente, Homs ha admitido que le "daría asco" formar parte de un sistema político en el que "un político que ha contribuido a poner unas urnas le quieren inhabilitar penalmente y, en cambio, otro que ha manipulado a la fiscalía y la policía le dan un cargo", ha afirmado en alusión directa al exministro de Interior Jorge Fernández Díaz.



También se ha referido al hecho de que la sala del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que juzgará al expresidente catalán Artur Mas por el 9N haya rechazado que en la vista declaren como testigos el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, como pedían las defensas.



El dirigente ha denunciado que la Fiscalía ha actuado de manera "gregaria" de los intereses del PP y "por eso no quieren venir a declarar Rajoy y Catalá, porque saben que mienten y no tienen narices de venir a decir la verdad".



De hecho, ha tildado de "insulto a la inteligencia" que Catalá "diga que la Fiscalía actúa de manera independiente. Que le pregunten a Fernández Díaz. Es público y notorio que manipulan tribunales. ¿A quién se piensa que toman el pelo? Es insultante".



Por su parte, Pascal ha denunciado el "escándalo" de que se "persigan ideas políticas en tribunales" y ha avanzado que el PDeCAT "liderará" diversas acciones, que serán anunciadas en el próximo Consell Nacional, para explicar a la población lo que supuso aquel 9N y denunciar lo que "está pasando en el Estado y a lo que se está sometiendo a los catalanes, que es absolutamente inaceptable".



Ve al Estado en un "callejón sin salida"

Exemple d l'estat espanyol posat en un carreró sense sortida i cada dia amb menys cultura democràtica. #hotornariafer https://t.co/lxs7gziaCz „ Francesc Homs (@franceschoms) 11 de enero de 2017

Homs había acusado en Twitter al Estado, poco después de conocerse su inhabilitación, de haberse metido en uncon los procesos judiciales abiertos contra cargos soberanistas, con lo que demuestra tener "cada día menos cultura democrática".Desde Twitter, Homs ha reaccionado al hecho de que el fiscal haya enviado al Tribunal Supremo un escrito de acusación en el que le pide que abra juicio oral contra el exconseller de la Presidencia de la Generalitat y lo inhabilite para ejercer cargo público durante nueve años por prevaricar, dado su papel en la organización de la consulta soberanista delEsta petición del fiscal es un "ejemplo" de que el Estado se ha metido en un "callejón sin salida" y muestra "cada día menos cultura democrática", ha dicho Homs, que ha reivindicado su actuación en el 9N con un 'hashtag' que subraya que "lo volvería a hacer".por su parte, ha expresado, también en su cuenta de Twitter, "todo" su apoyo a Francesc Homs."Poner las urnas no puede ser nunca un delito.no un tribunal", ha escrito la presidenta de la cámara autonómica.