Errejón pide a Podemos dejar la "inmadurez" y "soberbia" y volver al sentido común

El secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, cree que la próxima Asamblea Ciudadana debe servir para "corregir el rumbo de los últimos meses", abandonar los golpes de efecto y volver a disputar el "sentido común" y apela a recuperar la iniciativa política sin encerrarse o arrinconarse en la izquierda.



"No necesitan domesticarnos, les basta con arrinconarnos y dejarnos una cómoda y folclórica existencia en la esquina izquierda del tablero, fuera e impotente ante su reconstrucción del sistema", señala el borrador del documento político que Errejón presenta desde la plataforma "Recuperar la ilusión" y se ha hecho público hoy.



El texto con el título "Desplegar las velas: un Podemos para gobernar", se abre ahora al debate y a las aportaciones de las asambleas territoriales con círculos de todo el Estado que comienzan este fin de semana.





Aquí @pbustinduy y yo contando las líneas principales del borrador justo al acabar de escribirlo. Espero que os guste :) #UnPodemosParaGanar pic.twitter.com/0GwgZ1h303 „ Íñigo Errejón (@ierrejon) 13 de enero de 2017

"Percepción de inmadurez y soberbia"

Los 'errejonistas' apuestan por recuperar la iniciativa política y demostrar que Podemos es capaz de presionar al Gobierno, "liderar acuerdos" e instalar temas en la agenda nacional; y no quieren plantear su relación con el PSOE como una, sino con habilidad y de manera inteligente.Su interpretación es que nos encontramos ante un Gobierno del PP "débil" y, frente a quienes abogan pory encerrarse en la protesta, defiende la necesidad de pasar a la ofensiva y dar un paso adelante porque no se pueden permitir "regalar más tiempo"."A Podemos no le toca elegir entre dilemas del pasado, no tiene que decidir entre ser el PCE o ser el PSOE", indica el texto.Por el contrario, proponen mostrase como una fuerza política de futuro", de Gobierno y no una fuerza de resistencia y avisan: "No podemos quedarnos ahora encerrados tras los muros del cordón de seguridad constitucionalista que busca aislarnos como cuña de protesta.".Para ello, el documento sostiene que Podemos no puede estar en las instituciones, sino que debe demostrarse "útil ya" con más y mejor iniciativa.Destaca la necesidad de que Podemos se abra más, eche más raíces en el territorio, y siga "apelando a los que faltan", y que deje atrás algunos de los errores cometidos.Cita los fallos que cree que influyeron en los resultados del 26J: la gestión de las negociaciones de gobierno improductivamente,de su electorado, ante el que la confluencia con IU no pareció funcionar.Ahora, Errejón apela a mirar al futuro, ensancharse y mirar no sólo a los que ya simpatizan, con vocación de mayoría,Esa es la lógica que defienden los 'errejonistas' en este borrador, en el que han colaborado dirigentes como Pablo Bustinduy, Jorge Moruno, Alberto Montero, Clara Serra, o Rita Maestre, entre otros.Consideran que ya han abierto la brecha y que ahora lo que toca es convertirse en una fuerza dirigente antes de ser gobernante y adaptarse a la nueva situación, y ponen el ejemplo de lo logrado en los ayuntamientos del cambio.Tono suave e integrador es el que creen que hace falta porque no es tiempo de "tormenta" ni de ponerse más agresivos, sino de "desplegar velas". Si hace tres años necesitaban ser una maquina de guerra electoral, ahora quieren pasar al movimiento popular.Un Podemos territorializado, feminizado y complejo, con un discurso que deje atrás las etiquetas izquierda-derecha, que recupere la línea de una fuerza patriótica popular y que le hable a la gente sin preguntarle de dónde viene.El borrador apunta que para una segunda transición "las oligarquías necesitan una izquierda folclórica e impotente", y llama por ello a construir un. "A la fuerza de los de arriba no se le puede oponer la izquierda", subraya."Ya somos una fuerza outsider, innovadora y de ruptura", proclaman los 'errejonistas', que consideran que sólo estarán en condiciones de gobernar si abandonan la lógica del "golpe de efecto" y de ser los enfants terribles de la política española.