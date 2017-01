Rivera reta a los críticos de Ciudadanos a presentar su proyecto

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha retado a los críticos del partido a tener "coraje" y presentar su candidatura y su proyecto "constructivo", y ha asegurado que la propuesta para su ejecutiva no seguirá "criterios territoriales" sino de "competencia y profesionalidad".

Rivera se ha reunido hoy con la líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, y con el resto de diputados del grupo parlamentario de Ciudadanos en la cámara catalana, de la que el presidente de Ciudadanos fue diputado durante varios años.

En rueda de prensa tras la reunión, Rivera no ha querido entrar a valorar algunas voces críticas en el seno de su formación. "Yo no me dedico a hacer de comentarista", ha dicho, si bien ha invitado a estos sectores a presentar su proyecto si consideran que es "mejor".

El dirigente de Ciudadanos ha señalado que la lista de la ejecutiva que propondrá, y que presentará con toda probabilidad el próximo lunes 23 de enero, no seguirá "criterios territoriales" ni será un "crisol", sino que dará prioridad la "competencia y la profesionalidad" para constituir un equipo "solvente, de consenso y más fuerte": "Habrá continuidad" pero también "regeneración".

Rivera no ha querido avanzar ningún nombre de su nueva ejecutiva ni el número de representantes catalanes en la misma, algunos de los cuales constituyen su núcleo duro, en un momento en el que Cataluña ha perdido peso ante comunidades como la de Madrid o Andalucía, con mayor número de militantes.