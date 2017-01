Los militantes del PSC podrán votar en las primarias del PSOE si se apuntan a un censo previamente

Los militantes del PSC podrán votar en las primarias para elegir al secretario general del PSOE si se apuntan previamente a un censo. Ésta es la solución a la que han llegado los equipos negociadores de los dos partidos, que evalúan su relación tras la crisis abierta por la ruptura en la investidura de Mariano Rajoy.

Según han confirmado fuentes socialistas, ésta es la propuesta a la que se ha llegado para salvar uno de los escollos en la revisión de las relaciones entre el PSOE y el PSC y que cuenta con el visto bueno de ambas formaciones, aunque todavía hay que resolver algunos matices.

Después de que el PSC decidiera incumplir el mandato del Comité Federal del PSOE, del que forma parte, y votar 'no' en la investidura de Rajoy, la dirección del PSOE, ya en manos de la Gestora, decidió revisar la relación que le une con su partido hermano catalán.

Algunos socialistas, entre ellos la federación del PSOE andaluz, defendieron entonces que había que acabar con la asimetría que, a su juicio, dominaba las relaciones entre los dos partidos. Los más críticos con esta vinculación insistían en que no se podía permitir que el PSC forme parte de los órganos del PSOE, pueda participar en su toma de decisiones, pero no al contrario, cuando, además, en determinados momentos se permiten no cumplir después con lo acordado.

Mientras tanto, después de que se escenificara la división en la investidura, el PSC se ha empleado en rebajar la tensión con el PSOE. Su primer secretario, Miquel Iceta, ha redoblado sus contactos con las federaciones socialistas para defender su voluntad de llegar a un acuerdo para continuar juntos.



Los puntos a revisar



Desde el primer momento, la Gestora insistió en que había dos asuntos que abordar, lo orgánico, pero también el discurso político, ya que consideraba que en algunas cuestiones el PSC había entrado en contradicción con el PSOE.

En el capítulo orgánico, además de la representación en los órganos del PSC, el tema clave era la participación en las primarias. Tanto en la Gestora como en la propia comisión negociadora, algunos socialistas han asegurado que su exclusión de este proceso estaba encima de la mesa.

Esta posibilidad fue rechazada desde el primer momento por el único socialista que ha confirmado que quiere presentarse a las primarias, el exlehenkari Patxi López. En la rueda de prensa en la que anunció su voluntad de concurrir, defendió que sería "un error mayúsculo" dejar al PSC fuera de las primarias y avisó de que lo defendería con todas sus fuerzas.

"No entiendo que el secretario general del PSOE pueda ser elegido sin que ningún socialista catalán participe en esa decisión", ha remachado. En su opinión, si el PSOE dejara al PSC fuera de sus procesos, estaría lanzando el mensaje de los socialistas no tienen "una fórmula" para el encaje de Cataluña en España y que los catalanes no pueden "convivir" con el resto de España.

Ésta es una opinión compartida por otros socialistas. También el ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez defiende su participación. De hecho, algunos apuntaban que este asunto sería clave para su candidatura a las primarias. El PSC tiene más militantes que cualquier federación del PSOE, a excepción de la andaluza, que es la más numerosa.

Ahora, la dirección del PSOE se inclina por dejarles participar, aunque para ello quienes quieran hacerlo tendrán que apuntarse a un censo. Dado que son partidos diferentes, Ferraz no tiene los datos del censo del PSC.

Así las cosas, todos los afiliados al PSC o a las Juventudes de este partido podrán votar al próximo secretario general del PSOE en las primarias que tendrán lugar en mayo. El ganador será después ratificado en el 39 Congreso federal.