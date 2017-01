El Gobierno autoriza a Margallo a fichar por la productora de Ana Rosa

El Gobierno ha autorizado al exministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación José Manuel García-Margallo a trabajar para la productora de televisión Cuarzo Producciones, que preside la periodista Ana Rosa Quintana y que, entre otros, produce su programa matinal de Telecinco.

La autorización consta en el Portal de Transparencia, donde simplemente se precisa que fue concedida el pasado 16 de enero y no se dan más detalles de la labor que desempeñará el exministro o sobre si percibirá remuneración.

Este lunes, Margallo se encontraba en la mesa de debate del programa y Quintana se ha referido a él como "colaborador habitual", como en su día lo fue el responsable político que estaba siendo entrevistado en ese momento, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.



Al ser diputado no cobra indemnización



Desde el pasado junio, García-Margallo es diputado en el Congreso por Alicante, de manera que también está obligado a comunicar su actividad privada a la Cámara para recibir su visto bueno.

En su condición de diputado, Margallo no cobra la indemnización por cese a la que tienen derecho los exministros y otros altos cargos durante un máximo de dos años -y a la que tienen que renunciar si encuentran otro empleo-.

Sí lo hacen, en cambio, otros exministros de Rajoy, como el que fuera titular de Defensa, Pedro Morenés, que desde diciembre cobra 4.644,78 euros al mes; o el ex ministro de Industria José Manuel Soria, que viene recibiendo idéntica cantidad desde el pasado mayo, después de dimitir tras no haber sabido explicar su presencia en los 'Papeles de Panamá'.

El caso de Margallo es la primera autorización concedida en 2017 a un ex alto cargo para dedicarse a otras tareas. El Portal de Transparencia recoge también otras dispensadas el pasado diciembre, entre ellas al ex director general de Tributos, Diego Martín-Abril y Calvo, que realizará "actividades de asesoramiento en Gómez Acebo & Pombo Abogado", y al ex director general del Tesoro, José María Fernández Rodríguez, que ha fichado por el grupo de servicios financieros Altamar Capital Partners.