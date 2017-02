El "carpintero metálico" de Podemos que puede romper el Parlamento balear

El líder de Podemos, Alberto Jarabo, ha lanzado un órdago a PSIB y Més ante la crisis en el Parlament y ha dejado claro que o aceptan a Baltasar Picornell como próximo presidente de la Cámara, tras la destitución de Xelo Huertas, o considerará que el Pacto se ha roto. "Si no aceptan a Balti (Picornell) serán ellos los que estén rompiendo el Pacto", ha dicho claramente Jarabo.

El líder de Podemos ha dejado así una sola opción, la que rechazan PSIB y Més, después de que primero la Mesa del Parlament y la Junta de Portavoces hayan dejado fuera del orden del día del pleno del próximo día 7 la elección de un nuevo presidente de la Cámara. Ese era el plazo que se habían marcado los partidos del Pacto para un acuerdo, con el fin de no alargar todavía más la crisis institucional. Sin embargo, no ha habido ningún acercamiento de posturas.

PSIB y Més insisten en que aceptarían a la actual portavoz parlamentaria de Podemos, Laura Camargo, que ya ha rechazado de manera reiterada esta posibilidad. Jarabo se ha pronunciado con claridad respecto a la propuesta de Podemos, colocando así la pelota en el tejado de sus socios de legislatura. "Nos da la impresión de que PSIB y Més no aceptan a Picornell simplemente porque es un carpintero metálico", ha afirmado. "No entendemos que se pida a Podemos garantías de perfección o excelencia que nosotros no hemos reclamado a los cargos del PSIB y de Més", ha añadido.