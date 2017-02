Iglesias reivindica a su equipo y Errejón a su "tándem"

Pablo Iglesias e Íñigo Errejón han arrancado hoy su campaña para Vistalegre II, el primero reivindicando que sin su equipo no es nada y el segundo pidiendo preservar el "tándem" que ha sido la fortaleza de la formación morada: la unión del número uno y el número dos.



En el mismo día y en actos casi solapados, Iglesias y Errejón han puesto en escena las candidaturas y las ideas entre las que tienen que elegir desde hoy y hasta el próximo sábado los inscritos de Podemos en una votación on line.



Iglesias, que congregado a unas 200 personas en el acto de presentación de su candidatura en la Fundación Diario Madrid, ha pedido el voto para su lista a la dirección, la que él mismo encabeza además de concurrir para seguir siendo el secretario general.



Porque, ha recalcado: "Sin este equipo yo no soy nada", y lo ha dicho muy poco antes de que el secretario político pidiera no distraerse en el enfrentamiento y el debate de caras y vinculara la fuerza del partido al "tándem" que forman juntos Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, aunque ahora discrepen en el rumbo a seguir.







Un Podemos que "no tenga precio"

Errejón: "Vamos a seguir codo a codo pase lo que pase"

Una foto de ambos cuando no competían por el modelo de partido presidía el escenario en el cine Palafox de Madrid, con un aforo de 800 personas, donde Errejón se dirigía a los militantes -también a las varias decenas que se han quedado fuera por falta de espacio-:, ha aconsejado.Iglesias sigue insistiendo en que lo que se disputa en Vistalegre II son dos liderazgos, aunque Errejón haya pedido hoy el voto para él como secretario general.Y esa foto en el escenario deltomada en enero de 2015 en el mejor momento de Podemos, ha provocado la rápida reacción del cofundador del partido Juan Carlos Monedero."Podemos no debiera jugar a la mentira. Si gana Errejón es contra el proyecto de Iglesias. El auténtico, no el de cartón", escribía Monedero en Twitter comentando la fotografía.Palabras que nos llevan ya a esperar una campaña intensa, en la que Iglesias insistirá, como ha hecho hoy, en que su candidatura al Consejo Ciudadano es la quey eso es la verdadera "transversalidad" y no "parecerse a los partidos y los políticos de siempre".Es su candidatura -dice- la que garantiza que "los más se impongan contra los oligarcas" y, en una implícita referencia al equipo de Errejón, ha afirmado que "la clave de Podemos no son estrategias sociales en un laboratorio, es decir la verdad".Ha apostado por un Podemos quemientras Errejón se preguntaba si todos los millones de votantes que han votado a PP, PSOE y Ciudadanos son "del IBEX 35 ", y se ha respondido: "Esa gente es nuestro pueblo".Por eso, el número dos quiere que Podemos sea útil ya, para convencer a quienes todavía necesitan de ellos certezas y garantías, y no sólo a los votantes de la formación morada.Al secretario general le acompañan en su lista sus más cercanos colaboradores, entre ellos su jefa de gabinete, Irene Montero, quien ha dicho que no quiere un Iglesias "enjaulado, aislado, que no pueda consultar ni pueda tener a su equipo", y ha prometido "coser y tejer todas las heridas que se hayan podido abrir" en los últimos"No puede ser que a una fuerza le guste más estar en la moqueta del Parlamento que en las movilizaciones", ha añadido Montero.Mientras en el acto de Errejón, una de sus pesos pesados, la portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, pedía no dar "pasos atrás" en el trabajo por el cambio desde las instituciones porque Podemos nacióla teoría de que tenían que estar "fuera", "protestando".Ha enfatizado Maestre que, aunque "no es fácil", se pueden "cambiar las cosas" tanto desde el Gobierno como desde la oposición, y ha puesto como ejemplo su experiencia en el consistorio madrileño. Y a pesar de todas sus diferencias, Errejón se empeñaba en recordar una y otra vez: ", vamos a seguir juntos pase lo que pase".Una de las posibilidades es que ganen sus ideas y en ese caso, Iglesias ha anunciado que dimitirá. Si finalmente se llega a ese "choque de trenes", el secretario político promete poner su cargo a disposición del partido, aunque espera que todos entiendan que lo que hace falta es "unidad, unidad, unidad"."No hay que elegir entre nosotros", "mi secretario general es Pablo Iglesias", ha continuado, al tiempo que apelaba a no decir "nada que dificulte que el día después" puedan "remar juntos".