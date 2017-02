C´s formará a sus cargos en oratoria para poder gobernar

La escuela de formación de cargos que Ciudadanos pondrá en marcha enseñará a su dirigentes técnicas de comunicación y oratoria, así como de gestión y negociación para que estén lo mejor preparados posible para gobernar tras las elecciones autonómicas y municipales de 2019.



Así lo ha explicado hoy la portavoz y secretaria de Formación de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en una rueda de prensa para informar de los asuntos tratados en la primera reunión de la Ejecutiva Nacional del partido tras la Asamblea Nacional de este fin de semana en la que se ha reforzado el liderazgo de Albert Rivera y se ha apostado por un proyecto político de centro liberal.



La creación de la escuela, anunciada ayer por Rivera en su discurso de clausura, responde a la necesidad de prepararse bien, porque, según dijo, gobernar no es una broma ni un invento ni un experimento.



"Tenemos que ser capaces de gestionar el país, pero mejor de lo que se ha hecho hasta ahora", ha subrayado hoy la portavoz de Ciudadanos, para quien la formación continua debe ser una "constante" en el partido.



Para ello, se ha diseñado un programa formativo basado en tres aspectos fundamentales: las formas, que incidirá en la comunicación y la oratoria; el fondo, que enseñará contenidos técnicos en función de la necesidades de la persona; y las capacidades transversales, centradas en cuestiones como la gestión de equipos o la negociación.





Y, es que, en Ciudadanos están, ha dicho Arrimadas, tras su IV Asamblea, que ha dado el visto bueno a poder gobernar a partir del nuevo ciclo electoral que se abre en 2019 con los comicios municipales y autonómicos y continúa en 2020 con los generales.Según la portavoz, Ciudadanos sale del congreso como "un partido unido, plenamente democrático, bien gestionado y que defiende sin complejos el centro político español".Unido, ha explicado, porque prácticamente todas las votaciones celebradas han salido adelante con un porcentaje superior al 90 por ciento; plenamente democrático, porque ha contado con primarias abiertas y numerosas votaciones; bien gestionado, por el superávit de sus cuentas; y "sin complejos" ideológicos, porque ha decidido ocupar el espacio liberal progresistas queEn este sentido, ha querido dejar claro que C's no ha cambiado su programa electoral y que sigue siendo un partido social y progresista. "Sensato en lo económico, progresista en lo social", ha resumido.Lo único que se ha debatido, ha recalcado, es si seguían utilizando unala de una corriente socialdemócrata que "evidentemente" no es la de Ciudadanos.Preguntado por la ratificación o renovación de las portavocías en las diferentes instituciones, Arrimadas se ha limitado a decir que el asunto no se ha tratado en esta primera Ejecutiva después del congreso.Sí se ha dado cuenta del acto que celebrarán mañana por la tarde en Madrid para abrir un debate" sobre la gestación subrogada en España y buscar soluciones a un problema que afecta a muchas parejas."Los políticos no podemos escondernos debajo del ala, tenemos que dar soluciones", ha resaltado Arrimadas, que ha precisado que la intención es que "se sepa que hay un partido interesado en mirar la realidad y, sobre todo, en escuchar".