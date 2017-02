Pedro Sánchez asegura que si pierde las primarias dejará la política

El exsecretario general del PSOE, Pedro Sánchez, asegura que si pierde las primarias se retirará de la vida política, aunque está convencido de que las va a ganar y que conseguirá integrar los sectores discrepantes en el seno del partido cuyo liderazgo quiere recuperar.

"Ninguna candidatura puede integrar al Partido Socialista como la puedo integrar yo, porque represento a buena parte de la militancia y represento también a buena parte de la dirigencia", afirma Sánchez en una entrevista concedida al diario "20 Minutos".

El ahora candidato niega que haya percibido como una traición la decisión de Patxi López de concurrir a la Secretaría General del partido: "Para nada, yo en Patxi siempre he visto un compañero, una persona que me ha sido leal. Cuenta con mi respeto y mi cariño".

Y del mismo modo afirma que respeta a cuantas candidaturas puedan sumarse, a quienes da la "bienvenida", y únicamente les pide que respeten también la suya.

No encuentra explicación al hecho de que la presidenta andaluza, Susana Díaz, no haya anunciado aún si se presenta -"tendrá que explicarlo ella, no yo", apunta- y recuerda que él fue "leal" con la dirigente andaluza, con la que no habla desde el 1 de octubre; "¿Y ella con usted?", le pregunta el periodista, a lo que contesta "espero que sí".

En su entrevista, la primera que concede en más de tres meses, desde que el 30 de octubre contó en el programa "Salvados" que hubo empresarios y medios de comunicación que trabajaron para impedir un pacto de Gobierno entre PSOE y Podemos, habla de aquellas negociaciones para buscar apoyos a su investidura.

"Probablemente donde fallamos todos fue en culminar esa negociación, en hacer un acuerdo a tres; yo pensaba que era posible, hoy se ha demostrado que era imposible", analiza.

También reconoce algunos errores en su gestión como secretario general socialista, como que "debía haber hablado más con los secretarios generales territoriales", si bien apunta que el mayor fue aceptar unas condiciones demasiado "estrictas" del Comité Federal para afrontar la negociación de un Gobierno de cambio.

"Yo pensaba que Podemos y Ciudadanos hubieran tenido más puntos en común", señala al respecto, y los "muchos puntos de unión" que él veía entre las "fuerzas del cambio" no cuajaron en un Gobierno.

Pedro Sánchez reprocha a la gestora que dirige el PSOE desde que fue apartado de la Secretaría General que haya facilitado el gobierno al PP, especialmente por no haber sometido esta decisión a la militancia, y añade que también se ha equivocado la gestora al plantear casi nueve meses de proceso precongresual.

El exdirigente del PSOE reconoce que ha estado tentado de dejar la política, explica que ahora vive de la compensación como exdiputado que le paga el Congreso y que dejará de percibir este mes, y planea vivir de sus ahorros hasta que se resuelva el congreso del partido. "Si yo no gano ese proceso, cuelgo las botas", concluye.