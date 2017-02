Localizado en la sierra de Madrid un zulo de los GRAPO

La Guardia Civil ha localizado en la sierra norte de Madrid un zulo abandonado con material de la organización terrorista PCE(r)-GRAPO con información sobre potenciales objetivos y documentación interna de la banda sobre su funcionamiento, así como material logístico para usar en caso de huida.

A falta de un examen más exhaustivo, las primeras investigaciones señalan que el zulo data del año 2000, momento en el que el PCE(r)-GRAPO se encontraba en plena reorganización directiva y orgánica.

La localización de este depósito supone un golpe contra su infraestructura que hasta la fecha se mantiene oculta y la posibilidad de esclarecer atentados de los que aún se desconoce su autoría, informa el Ministerio del Interior.

En el marco de la operación Nobel-Constancia la Guardia Civil ha localizado este antiguo zulo en un paraje de la sierra norte de Madrid.

La zona donde ha sido hallado ya había sido inspeccionada con anterioridad por la Guardia Civil debido a que distintas líneas de investigación apuntaban a la misma como lugar de reunión y acampada de miembros del PCE(r)-GRAPO y en la misma se había encontrado material para dormir a la intemperie.

El examen forense de los elementos encontrados determinará si es posible resolver en el futuro atentados cometidos por los miembros del PCE(r)-GRAPO.

A pesar de que desde el año 2007 esta organización terrorista no tiene capacidad operativa, el PCE(r)-GRAPO no ha renunciado a la lucha armada y ha centrado sus esfuerzos en la captación de nuevos militantes.

Por este motivo la Guardia Civil mantiene abiertas diversas líneas de investigación con la finalidad de localizar la parte de la infraestructura que todavía permanece intacta para evitar su posible utilización en caso de una hipotética vuelta a la actividad terrorista.

En relación al PCE(r)-GRAPO la Guardia Civil mantiene como objetivo prioritario la localización de los restos mortales del empresario zaragozano Publio Cordón secuestrado el 27 de junio de 1995.

Actualmente se encuentran investigados en este procedimiento miembros históricos de la organización.

A pesar de que en 2007 la Guardia Civil detuvo a todos los miembros de esta organización terrorista en la clandestinidad la banda no ha declarado su renuncia a la lucha armada por lo que continúan las investigaciones encaminadas a su total desarticulación tratando de resolver todas aquellas acciones terroristas que hasta la fecha no tienen autor conocido o no han sido esclarecidas.