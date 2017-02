Errejón asegura que va "de frente" pero "sin estridencias ni subir el tono"

El secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, ha contestado a las palabras del secretario general de la formación, Pablo Iglesias, y ha asegurado que no puede "ir más de frente", pero ha destacado que lleva su campaña para la asamblea ciudadana "sin estridencias y sin subir el tono".

Así lo ha manifestado Errejón en declaraciones a los medios en su visita a Valencia para presentar su candidatura a la asamblea ciudadana del partido, "Recuperar la ilusión", preguntado sobre las acusaciones de Iglesias en la Cadena SER en las que le atribuía que "tira la piedra y esconde la mano" en la campaña.

El secretario político ha asegurado no haber escuchado la entrevista a Iglesias por encontrarse en ese momento "en otro medio de comunicación", aunque ha explicado que, durante la campaña, se ha "empeñado en llamar a la tranquilidad".

"Estoy defendiendo las ideas que creo mejores, que no solo no son incompatibles con que Pablo (Iglesias) sea secretario general, sino que son perfectamente compatibles", ha afirmado.

Ha pedido el voto para Iglesias como secretario general, pero ha considerado "imprescindible" que Podemos "recupere y afirme una voluntad de mayorías", pues, a su juicio, "los corruptos estarían más tranquilos con un Podemos que se conforme con protestar o con denunciar la corrupción".

"Esas ideas son las ideas que defiendo, de frente, pero sin faltar al respeto a ningún compañero", ha añadido Errejón, que ha pedido que se mantenga "una asamblea ciudadana en tranquilidad, para que al día siguiente, lo que salga de la asamblea sea una fuerza política más útil".

Preguntado sobre las declaraciones de Iglesias en las que ha calificado de "barbaridades" algunas críticas al partido, ha admitido que "es posible" que los candidatos se hayan "pasado de transparentes".

"La gente exige transparencia, pero la gente también exige responsabilidad, es decir, que seamos capaces de tener los debates de una forma que no debilite a la organización", ha afirmado.

En este sentido, ha apostado por "la necesaria prudencia" y por "salir de la lógica del todo o nada o del choque de trenes", para, en su lugar, "imponer la cordura, la tranquilidad y la responsabilidad".

"Creo que es imprescindible que no nos conformemos con ser una formación de protesta, creo que es imprescindible ser una formación que no se dirija solo a los convencidos, que no pida etiquetas de pureza ideológica y que recupere las banderas del Podemos original, las ideas del Podemos transversal, amplio y de mayorías", ha añadido.

Preguntado por su futuro en el partido, ha explicado que "depende de lo que decidan las bases" y ha asegurado que su posición "en ningún caso va a ser un obstáculo para que Podemos sea una organización mucho más fuerte y que hace mejor sus tareas".

"Yo estaré donde me ponga la militancia, sin ningún trauma, porque no hemos venido a la política a calentar sillones", ha manifestado.

Asimismo, ha considerado "perfectamente posible", que "la gente vote por un modelo organizativo, por un modelo político y por mezclar los equipos. Diría que no solo es que sea posible, sino que puede que sea incluso hasta deseable".



En contra del "todo o nada"



El secretario Político de Podemos y líder de la candidatura 'Recuperar la ilusión', Íñigo Errejón, ha advertido este viernes de que "la cultura del todo o nada y de llevar todo hasta el borde del precipicio es peligrosa para Podemos y ya ha alejado a gente valiosa".

De este modo ha vuelto a afear al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que amenace con marcharse -incluso del escaño- si sus propuestas no ganan en el Congreso de Vistalegre. "Yo no amenazo con irme en ningún caso, estaré donde me pongan la gente con su voto y la nueva dirección", ha añadido.

A su juicio, si hay 120.000 personas que votan unos documentos y le dicen a Iglesias que siga siendo secretario general "prevalecerá la responsabilidad y Pablo va a obedecer ese mandato".

En declaraciones a Cuatro en vísperas del cónclave, recogidas por Europa Press, Errejón ha llamado a la calma, a rebajar "la dramatización" y a poner "un poco de cordura" en las declaraciones para que los inscritos voten "con tranquilidad". "Nunca más un proceso como este", ha llegado a añadir. En todo caso, se ha mostrado convencido de que al final primará la responsabilidad.



No sabe si 'el tándem' se ha roto



El actual 'número dos' no ha querido valorar si se ha roto "el tándem" que han formado Iglesias y él, pero ha defendido que "ese tándem ha funcionado muy bien en términos políticos y electorales". Eso sí, cree que quien puede restablecerlo es la gente, dando "un mandato muy claro y diciendo 'no nos hagáis elegir, os queremos juntos'".

Eso sí, también ha dejado claro que si de Vistalegre sale una dirección que no le quiere como secretario político o como portavoz parlamentario, él se pondrá a su disposición "para ser útil".

En Podemos, ha dicho, los puestos están para servir a la gente, pero eso "no quiere decir que nadie tenga que dar portazos" porque "no sobra nadie" sino que, bien al contrario, "falta más gente".

Así, ha insistido en que su apuesta es por un Podemos que no sea sólo de protesta, "el Podemos transversal que aprendió del 15M" porque "lo otro" ya se ha "probado muchas veces en el pasado" y ha habido "muchas fuerzas sólo de protesta o de indignación que al final no arañan a los partidos de los privilegiados".