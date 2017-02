Así queda la nueva Ejecutiva de Rajoy

El candidato a presidir de nuevo el PP, Mariano Rajoy, sólo ha provocado dos salidas de las áreas de dirección del Partido Popular, si bien en puestos de los considerados de segunda línea: José María Beneyto y Susana Camarero.

En comparación con la actual configuración del Comité Ejecutivo Nacional, repiten los principales cargos que Rajoy colocó en el organigrama de la formación en junio de 2015, tras los resultados de las elecciones autonómicas y locales.

Entonces, siempre con María Dolores de Cospedal como secretaria general, el presidente del Gobierno situó a Fernando Martínez Maillo, Andrea Levy, Pablo Casado y a Javier Maroto como vicesecretarios de Organización, Estudios, Comunicación y Acción Social, respectivamente. Se unían así a Javier Arenas, quien era y seguirá siendo responsable de Política Autonómica.

"No los he cambiado porque lo han hecho bien, y en esta vida sólo se cambia lo que no funciona; lo que funciona, no", ha resumido Rajoy.

Estos son los principales nombres de la nueva Ejecutiva de Rajoy: