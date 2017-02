Rajoy mantiene a Cospedal como secretaria general y da más responsabilidad a Maillo

Mariano Rajoy ha decidido mantener la misma estructura en su comité ejecutivo y María Dolores de Cospedal continuará como secretaria general del partido. Eso sí, ha impulsado a Fernando Martínez-Maillo, que asume las funciones de coordinador general y responsable electoral y de organización.

Los otros vicesecretarios continúan en sus áreas: Javier Maroto, Javier Arenas, Pablo Casado y Andrea Levy.

"Son los que había, no los he cambiado, porque en esta vida se cambia lo que no funciona", ha dicho. Con ello ha pretendido premiar su "lealtad y fortaleza" en unos años difíciles.

Mariano Rajoy ha sido fiel a sí mismo y ha hecho gala del espíritu que ha impregnado su discurso ante el plenario del 18 congreso del PP para pedir el voto y renovar como presidente del partido.

Mariano Rajoy ha pintado un Partido Popular sosegado, de "sentido común" y en el que prima "la épica de la prudencia y la aventura de la serenidad en estos tiempos tan turbulentos". El relato de un PP que inspira confianza frente a otras formaciones ha constituido el eje principal de su discurso para pedir el voto y renovar como presidente del partido. "Nos regimos por la eficacia, no por la moda y el qué dirán", ha dicho.

Rajoy: "Todavía puedo dar mucho más"

Esa imagen del PP se contrapone a la de "quienes no ofrecen más que canciones y sólo enseñan a echar la culpa a los demás", y quienes creen que los problemas como el empleo "se resuelven dando voces". Esos, ha dicho, "no van a construir un futuro" para los jóvenes.

En medio de la confusión política de estos tiempos, Mariano Rajoy ha alertado contra las tentaciones de escuchar "las lecciones de otros" sobre cómo debe ser la democracia interna en el PP. En clara referencia a los debates sobre primarias u otros cambios orgánicos, o sobre giros ideológicos, Rajoy recalcó que "conviene cuidar las lecciones de democracia, porque es un territorio en el que se está o no se está: no hay grados y se es según sus tradiciones".

Ensalzando la virtud del "sentido común", ha afirmado que el Partido Popular no quiere "revoluciones ni sobresaltos, ni divide a los españoles, sino que busca la concordia y la unión". "Nos gusta gobernar con prudencia y solvencia y no sacrificamos la eficacia para hacer propaganda", ha dicho. Y ha recalcado que el PP "sí ha sacrificado su imagen si eso sirve para resolver los problemas de la nación".

Además ha insistido en que "sin ley no hay democracia" y ha afirmado que el partido "nunca dejará de defender la memoria de las víctimas del terrorismo". "El terror que padecimos en España arrebató la vida a muchas personas: nos queda su ejemplo y su memoria, y a los terroristas sólo les queda disolverse", ha asegurado.

Respecto al reto independentista ha afirmado que "hay dirigentes de Cataluña que quieren pasar por encima de la ley con decisiones que van en contra de la tradición de España". "No van a tener éxito porque no lo vamos a permitir", ha recalcado.

Lanzando la imagen de fiabilidad del partido y sin ninguna referencia a la corrupción, ha contrapuesto el PP a otros que "caben en una plaza de toros". "El nuestro no cabe ni en una plaza de toros ni en ninguna parte porque es tan extenso como la superficie total de España", ha afirmado.

Dirigentes de Cataluña que quieren pasar por encima de la ley con decisiones que van contra la tradición de España. No van a tener éxito porque no lo vamos a permitir.

Mariano Rajoy ha pedido que los congresos regionales y locales sirvan para "reafirmar la unidad". "En este partido caben todos y no sobra nadie: las legítimas diferencias no pueden terminar en enfrentamientos que a nadie benefician", ha afirmado ante la posibilidad de tensiones territoriales. Por eso reclamó "integración y sumar" para acabar con "el enfrentamiento, que se lo dejamos para otros".



Tensión por la continuidad de Cospedal

La posibilidad de que Cospedal se mantuviera como número dos del partido, finalmente confirmada, ha causado durante esta jornada cierta tensión dentro de las filas del PP.

La marejada se ha extendido a lo largo de la mañana después de que un cargo del PP de Castilla-La Mancha anunciase su dimisión del comité ejecutivo regional después de que quedase allanada la continuidad en la Secretaría General de la también presidenta del partido en esa comunidad autónoma y ministra de Defensa.

El origen de la tensión está en la enmienda presentada ayer por el concejal Francisco Risueño, de San Clemente (Cuenca). En ella reclamaba que los estatutos estableciesen la prohibición de la acumulación de cargos, de modo que una misma persona no pudiese contar con varias funciones orgánicas y en el gobierno.

La enmienda fue rechazada por la mínima, con 328 votos a favor y 303 en contra. Pero el sistema de votación, que consiste en pancartas alzadas con "sí" o "no", ha desatado la polémica. Hay quienes consideran que la enmienda fue "rechazada a ojo", aunque otras fuentes aseguran que las votaciones están grabadas y se realizan recuentos.



Rajoy anima a los jóvenes a prepararse para ser los políticos del futuro.

El exalcalde de Minglanilla, Rogelio Pardo Gabaldón, anunció este sábado su dimisión ante lo que considera "un pucherazo". Esta posibilidad ha sido rebatida de plano por Fernando Martínez-Maillo que ha afirmado que "no se puede cuestionar el resultado cuando la gente ha votado democráticamente".

En el transcurso de la discusión de la enmienda, la presidenta del PP asturiano, Mercedes Fernández, aseguró que aunque "compartía la filosofía de la enmienda", los términos "inflexibles" no eran los más adecuados para incorporarlos a los estatutos. De ahí que prosperase una redacción que establece la "tendencia" a reducir la acumulación de cargos, aunque sin hacerla obligada por el momento.



Maillo justifica el debate "acalorado"

Mientras, Fernando Martínez-Maillo ha puesto en valor el debate que ha tenido su partido este fin de semana en el congreso nacional, y ha señalado que el hecho de que dicho debate haya sido "acalorado y apasionado" por momentos es la demostración de que éste es un "partido vivo".

Maillo ha presentado este sábado ante el plenario los resultados del debate de su ponencia, que ha sido aprobada por mayoría y que sale tras más de cinco horas de discusión, ayer, en las que se vivieron los mayores momentos de tensión por parte del PP en este cónclave.

Fernando Martínez-Maillo. Foto: EFE

Para el responsable de Organización, el PP ha demostrado que está "vivo y tiene ganas de participar y mejorar sus normas internas". Ha reflejado en suma, ha añadido, un "gran dinamismo y una gran vitalidad".

Maillo ha destacado que todos los artículos de los estatutos se han renovado de algún u otro modo, con lo que el PP tiene ahora unas normas de funcionamiento interno más avanzadas y renovadas.

Además, Fernando Martínez-Maillo ha subrayado que los estatutos demuestran también que el PP "sigue siendo la casa común de todo el centro derecha" del país. "Todos os podéis sentir cómodos, que nadie se sienta excluido que tenemos sitio para todos", ha añadido.

Al citar algunas de las cuestiones debatidas en su ponencia, Fernando Martínez-Maillo ha citado la corrupción para admitir que ha hecho mucho daño pero ha advertido de que "no ha acabado" con el partido.

"Somos nosotros", ha añadido, "los que debemos acabar con quien viene al partido a aprovecharse de nuestras siglas honradas y honestas", ha recalcado.