"La versión merengue de la música del PP hizo ganar dos diputados"

El asturiano Manuel Pacho (Oviedo, 1953) se siente como un niño con zapatos nuevos, orgulloso de la versión sinfónica escrita para 80 instrumentos del himno del Partido Popular que ha estrenado en el 18 congreso del partido, que se celebra en Madrid. Ingeniero de telecomunicaciones de formación, se ha convertido en uno de los compositores comerciales más relevantes de España. Suyas son algunas sintonías que permanecen en la memoria de todos, como la de la cadena Kiss FM, Vacaciones Santillana o la colonia Farala.

-¿Cuánto hace ya de la primera versión?

-Hace 26 años. La primera se lanzó en el año 1989 o 1990, cuando Aznar se hacía cargo del partido. Desde entonces se han realizado veinte versiones de la melodía, de las que yo hice la mayoría.

-Algunas bastante singulares. El pasado año hizo al PP sonar a ritmo de merengue.

-Dio muchísimo de qué hablar esa versión, que es totalmente diferente a la que hemos hecho ahora. La versión merengue perseguía fidelidad al público, conseguir que fuese a los mítines y se eliminase cierto concepto de rigidez y gravedad que tenía como imagen el Partido Popular.

-Y le salió el merengue.

-Sí, que representaba todo lo contrario. Alguien del PP y muy importante me dijo que gracias a esa versión se lograron dos diputados más.

-¿Por qué hoy el PP suena a orquesta sinfónica?

-Esta versión, escrita para 80 instrumentistas (ha sido grabada mediante un programa informático) contiene todos los elementos importantes en este congreso. Hay una idea de "adelante", de moderación y superación de retos. Y al tiempo hicimos una música con una solidez enorme, un arreglo muy trabajado y robusto que quiere dar a entender que este partido no tiene fisuras. Bueno, eso es lo que ellos dicen.

-Porque usted no es afiliado al PP€

-No, no. El PP es un cliente y siempre me ha tratado muy bien, siempre ha contado conmigo.

-Y en una jornada como la de hoy en la que el himno no para de sonar, ¿a usted le cansa?

-Probablemente más que a la gente (se ríe).

-¿Muchos se sorprenden cuando les dice que usted es el autor del célebre "tachán-tachán" del PP?

-Sí, muchos. Mire, la ministra de trabajo me dio la enhorabuena. Y Montoro. Con Montoro hay que llevarse bien, ya sabe.

-¿Cómo va el negocio de la composición de música corporativa?

-Ahora trabajo mucho para empresas, porque tras la crisis muchas necesitan una música propia. Es algo habitual en América, que las firmas tengan una sintonía que las define y representa. Ahora mismo, por ejemplo, estoy trabajando para una importante empresa de auditoría, pero lo he hecho con grandes constructoras o agencias de prensa. La otra pata de mi empresa es la música publicitaria. Ahora mismo estoy realizando diversas campañas para El Corte Inglés, y una para Couldina.

-¿Y cómo se compone para una pastilla contra la gripe?

-Cuando llevas 35 años haciendo música, acaba saliendo. Nace de unas características que te dan los clientes, lo que viene a ser el ADN de cada marca. A partir de ello, compones. Ideas como tradición, modernidad, espíritu de innovación, tienen su propio sonido, y algunas ideas son más musicales que otras. Por ejemplo, las sensaciones de solidez, innovación o tecnología son bastante sencillas.

-¿Y si le hubieran encargado la música para Podemos en Vistalegre hoy?

-Pues a ver qué hacía, porque tampoco querría enemistarme con estos (se ríe).

-Ya sé lo que dirá, pero ¿es mejor el himno del PP que el del PSOE?

-Sí, el del PSOE es muy bueno, pero en cuanto a capacidad para ser recordado es un desastre. El del PP tiene una melodía que dura dos segundos y medio y la gente la recuerda, es idónea para apariciones cortas en televisión.

-¿Y cómo se le ocurrió la música del PP? ¿En la ducha?

-¡Qué va! Se me ocurrió cuando me entrevistó Miguel Ángel Rodríguez. Bajaba las escaleras de Génova y ya se me vino a la mente.

-Vamos, le salen las sintonías como churros.

-No, no€ las ideas sí, pero luego analizas, haces versiones, rechazas€Tiro muchos papeles.

-¿Y algún proyecto en televisión?

-Me gustaría volver a hacer televisión, he hecho varias series en México. Y también canciones para Ricky Martin y Paulina Rubio€ Son tantos años ya de trabajo€