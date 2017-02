Errejón advierte: "El mandato de Vistalegre no fue de uniformidad"

El secretario Político de Podemos, Íñigo Errejón, ha advertido hoy de que el mandato de la Asamblea de Vistalegre no fue de "uniformidad" y ha dicho que no se ve fuera de la portavocía en el Congreso aunque ha reconocido que su continuidad en el cargo está marcada por el "cambio de mayorías" en el partido.

Errejón ha hecho estas declaraciones en la Cadena Ser un día después de que la candidatura de Pablo Iglesias se impusiera a la suya en la Asamblea de Podemos y se hiciera con el control de la organización.

Iglesias, que ha afirmado que Errejón tiene que seguir siendo un "valor fundamental" en Podemos y seguir "en la primera línea", no ha desvelado qué cambios puede introducir el Consejo Ciudadano en la dirección del partido o si el portavoz parlamentario y otros miembros de su candidatura seguirán en sus puestos.

Errejón ha asegurado que la llamada de la Asamblea a la unidad fue un mandato de "integración y pluralidad" pero no "exclusivamente de uniformidad" y ha subrayado que seguirá defendiendo sus ideas en el Consejo Ciudadano porque entiende que esa es la mejor forma de ser leal.

Tras aceptar que no es el mejor de los resultados que podría esperar, ha reiterado que se pone "a la orden" y que la hoja de ruta que tiene que seguir el partido es la que ha votado la gente.

Errejón, que ha señalado que no ha "amenazado con ningún portazo" y que nadie le ha pedido que dé un paso al lado, ha incidido en que la nueva dirección decidirá cuál es su papel si considera que hay personas que están más capacitadas, si bien ha apuntado que no le gusta la práctica de "el que se mueve no sale en la foto".

Preguntado por su relación con Pablo Iglesias, ha contestado que esa es la "parte novelesca" de todo el proceso que han vivido y ha añadido que las tesis de ambos no eran incompatibles, aunque entiende que las suyas eran más útiles.

"Sigo igual de convencido", ha continuado Errejón, que ha destacado que su candidatura no ha tenido un respaldo mayoritario pero "sí muy relevante".

No obstante, ha abogado por dar por cerrado el debate de Vistalegre y por que a partir de ahora el partido se centre en mirar hacia afuera.