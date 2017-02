Montero tacha de "machirulo" al diputado del PP que se encaró con Iglesias

La portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha tachado de "machirulo" al diputado del PP Ángel González por la actitud "agresiva" que según ella ha mantenido en el pleno del Congreso, durante el que se ha encarado con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y otros diputados.

Al término de la sesión de control al Gobierno, Montero ha ofrecido su versión sobre el incidente que ha llevado a la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, a interrumpir una respuesta del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al diputado de En Marea Antonio Gómez Reino.

Montero ha asegurado que ha visto "un poco machirulo" a este diputado, y por ello le ha emplazado a acercarse "la próxima vez" al escaño "un poquito más educadamente y sin tanto machirulismo como tiene el PP" para hablar con el presidente del grupo de Unidos Podemos, Pablo Iglesias.

"Le hemos dicho que se tranquilice y que hable con educación", ha explicado la diputada sobre los gestos que ella misma e Iglesias han hecho mientras hablaba Montoro, y que fuentes del PP interpretan como un reto al diputado por Málaga para que bajara de su escaño.

Irene Montero ha insistido en reprochar al PP las "actitudes tan machirulas de estos personajes", a los que ha exigido "un poquito de educación, bajar el tono y hablar si quieren con el presidente de mi grupo".

"Que vengan al escaño con un poquito más de educación", ha zanjado.

Tras los reproches de esta diputada, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha admitido a La Sexta que no se ha enterado de lo ocurrido en el pleno, pero ha señalado que en su opinión no es más que una "anécdota", y es lógico que en el pleno se produzcan "rifirrafes" o momentos que "no van más allá"