Virginia López Negrete, abogada de Manos Limpias: "Me deben mucho dinero"

Virginia López Negrete, la abogada de Manos Limpias que llevó al banquillo de los acusados a la Infanta Cristina, confirmó este domingo que renuncia a representar al desprestigiado sindicato y anunció que no recurrirá en casación la sentencia donde se absuelve a la hermana del Rey de dos delitos fiscales y se le condena como responsable civil a título de partícipe lucrativo. Los que sí se han puesto a estudiar la sentencia a fondo son los abogados de Iñaki Urdangarin, Diego Torres y Jaume Matas, los condenados que entrarán en prisión si se mantiene el fallo de la Audiencia de Palma.

Negrete, que está en su domicilio convaleciente de una fractura de tobillo, señaló que se ha desvinculado totalmente de Manos Limpias, un pseudo sindicato de funcionarios que ejerce la acusación popular en el caso Nóos y que está siendo investigado en la Audiencia Nacional por chantajes a bancos y exigir dinero a cambio de retirar la las imputaciones contra doña Cristina.

La abogada vallisoletana ha acabado muy mal su relación con Manos Limpias y con Miguel Bernad, el presidente de esa entidad y uno de los principales acusados de los supuestos chantajes y otros delitos.

"Me deben una cantidad importante de dinero por los gastos que he tenido por el caso Nóos: solamente en taxis que he adelanto de mi bolsillo me adeudan unos dos mil euros; también me deben los viajes y la estancia en Palma", explicó la abogada.



Se desvincula de Bernard



Negrete se ha desvinculado radicalmente de los supuestos intentos de Bernad y otros sospechosos de conseguir varios millones de euros de bancos a cambio de renunciar a acusar a la exduquesa de Palma, lo que hubiera supuesto su exculpación automática.

La abogada recordó que no renunció a ejercer la acusación popular cuando se desató la operación policial contra Manos Limpias "por dignidad y por acabar un trabajo ímprobo iniciado hace varios años".

En una nota difundida el viernes, López Negrete sostuvo que sin ella "no tendríamos la sentencia que tenemos respecto a la infanta doña Cristina de Borbón". La penalista insistió en que la Audiencia de Palma no ha absuelto totalmente a la exduquesa de Palma, "sino que le ha condenado como responsable del artículo 122 del Código Penal".

Negrete manifestó ayer a esta redacción que "si Manos Limpias quiere recurrir en casación que se busquen otro abogado, porque yo renuncio taxativamente".

En su nota del viernes apuntaba, no obstante, que seguiría personada para "posibles ejecuciones y/o medidas cautelares"

Por otro lado, esta redacción intentó ponerse en contacto con Diego Torres, el exnúmero dos de Nóos sentenciado a 8 años y medio de cárcel, para que valorara el fallo. Torres es una de las personas que mejor se conocen el sumario de Nóos y seguro que se estudiara la voluminosa sentencia para ayudar a su abogado, Manuel González Peeters, a redactar la casación ante el Supremo. Peteers ratificó ayer un seguro recurso de casación y añadió que "la sentencia ha desarbolado las principales tesis de las acusaciones".



Matas se lo esperaba

El expresident del Govern del PP Jaume Matas ha sido condenado a 3 años y 8 meses, una pena de obligado cumplimiento en caso de ser confirmada por el Alto Tribunal.

Matas, defendido por Josep Zaforteza y Miquel Arbona, esperaba el fallo condenatorio de la Audiencia, dada su admisión de los hechos y las conformidades plenas de los otros acusados mallorquines. También, y según fuentes próximas al expresident del PP balear, intuía que la condena iba a ser elevada, puesto que el fiscal Pedro Horrach reclamó para él 5 años de privación de libertad.

Zaforteza y Arbona insistirán ante el Tribunal Supremo en que la pena, dados los reconocimientos de hechos efectuados por su cliente y el abono parcial de la responsabilidad civil, debe ser más moderada.

Por último, Mario Pascual, el defensor de Iñaki Urdangarin, ha anunciado que recurrirá el fallo que le condena a 6 años de cárcel ante el Alto Tribunal.