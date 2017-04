El presidente de Melilla tacha a los independentistas catalanes de "piraos"

El presidente de Melilla y de la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, Juan José Imbroda (PP), ha tachado a los independentistas catalanes de "piraos". Imbroda, además, los considera una "pesadez" e "insufribles" y expresa su hartazgo con la deriva nacionalista al pronosticar que están realizando "un viaje a ninguna parte". Así lo ha manifestado a través de un mensaje por Twitter. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha respondido a través de la misma red social y lo ha considerado una falta de respeto hacia la democracia y un insulto "a dos millones de catalanes".



El también presidente del PP de Melilla ha escrito un su cuenta oficial en esta red social lo siguiente: "Que "pesadez" lo de los "piraos" independentistas de Cataluña. Hartazgo de viajes a ninguna parte. Insufribles ya.! Puff!!".





Respuesta de Puigdemont

Juan José Imbroda se ha referido así a las últimas acciones del gobierno catalán que preside Carles Puigdemont, como ha sidoy su entrevista con el ex presidente Jimmy Carter, y la visita de dos congresistas norteamericanos a Cataluña para hablar con Carles Puigdemont. Unas acciones que provocaron la reacción de la Embajada de EEUU, que ha destacadoy ha dejado claro que el debate en torno a Cataluña "es un asunto interno".Puigdemont ha respondido también a través dey lo ha considerado una falta de respeto hacia la democracia y un insulto.. Tratar de pirado a quien no piensa como tú no es respetar la democracia. Vergonzoso", ha publicado Puigdemont en dicha red social.Esta no es la primera vez que Imbroda critica con dureza a los independentistas, a los que, en uno de los últimos discursos del Día de Melilla,".De hecho, Imbroda aseguraba en su alocución ante cientos de melillenses que asistían al acto en Melilla La Vieja que España tiene "un muy grave problema" con "la actitud felona y traidora de un grupo de iluminados que se consideran más catalanes que los demás", y acusaba a los últimos gobiernos catalanes, antes presidido por Artur Mas y ahora por Carles Puigdemont, de "querer separar a España de una región, Cataluña, tan española como las demás"., especialmente con Barcelona, marcada en su arte y desarrollo urbanístico, como es el caso del "modernismo catalán que hoy atesora Melilla como un patrimonio cultural de primera magnitud".