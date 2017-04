El PSOE pedirá que Cospedal explique las banderas a media asta en Semana Santa

El PSOE registrará el lunes en el Congreso la petición de comparecencia de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, para que explique por qué durante la Semana Santa, tanto en la sede de su Departamento como en los cuarteles militares, las banderas de España ondearon a media asta.

El grupo socialista, además, según informa por medio de un comunicado, presentará en la Cámara una batería de preguntas por una orden del Ministerio para que las banderas de los edificios militares ondearan a media asta desde el pasado jueves hasta este Domingo de Resurrección, final de la Semana Santa.

De los hechos se hicieron eco dirigentes políticos como Pedro Sánchez, aspirante a la Secretaría General del PSOE, o Gaspar Llamazares, diputado autonómico de IU en el Principado de Asturias, para manifestar su rechazo a la orden y su posición a favor de un Estado aconfesional.

También el portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, expuso un tuit sobre el asunto.

En cuanto acaben los días de Semana Santa, el grupo socialista trasladará la polémica generada a las Cortes mediante la petición de comparecencia de Cospedal, quien durante el Jueves y el Viernes Santo ha participado en diferentes procesiones en Jerez de la Frontera y en Málaga.

Los socialistas, de acuerdo con el comunicado, consideran, además, que la instrucción del Ministerio de Defensa "va en contra de la aconfesionalidad" del Estado y vulnera el reglamento de honores que aprobó el Gobierno cuando la recientemente fallecida Carme Chacón era ministra.

Los senadores de Compromís Carles Mulet y Jordi Navarrete han comentado la disparidad de criterios con relación a la posición y colocación de las banderas esta Semana Santa, ya que el Gobierno "no tiene ningún problema" en permitir la instrucción del jefe del Estado Mayor de la Defensa, mientras se trató de "coaccionar" a los ayuntamientos para "frenar la proliferación de banderas republicanas" este viernes 14, el día en el que se conmemora la II República.

Según los parlamentarios, el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Moragues, remitió una circular a consistorios y diputaciones con la normativa y jurisprudencia sobre el uso de las enseñas oficiales, para evitar así la colocación de la bandera tricolor.

"No entendemos cómo se trata de coaccionar una práctica supuestamente no amparada, aunque no se toca ningún mástil para ello y, en otras, se ordena bajar a media asta la enseña española por la muerte de Cristo", ha apuntado Mulet, con relación a las preguntas que los senadores han presentado en la Cámara Alta.

Por ello, en caso de que vaya a haber sanciones, se han preguntado "qué ocurriría si se coloca la bandera republicana a media asta, cómo se va a actuar o el protocolo en caso de resurrecciones".

Además, han recalcado que se "aparte la religión de las actuaciones del Estado", ya que supuestamente España "es un Estado aconfesional, aunque especialmente el PP lo cuestione constantemente".