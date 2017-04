Susana Díaz llama a Podemos "izquierda inútil"

La candidata a liderar el PSOE, Susana Díaz, se reunía esta mañana con la militancia del partido en Vigo, arropada por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y la presidenta de la Diputación, Carmela Silva.

"Quiero romper el techo de cristal, de ser la primera secretaria general del PSOE en 140 años" afirmaba Díaz en un acto que comenzaba pasadas las 12:30h de la mañana. Ha manifestado que, si es elegida secretaria general, no va a "defraudar" a sus compañeros y no va a permitir que nadie "humille" a su partido ni le diga lo que tiene que hacer. "Respeto a los socialistas y a la dignidad de un partido con 140 años de historia", ha exigido Díaz.

"Quiero ser la primera mujer al frente del gobierno de España" ha abundado. Y en esta misma línea se manifestaba el regidor de la ciudad, Abel Caballero. "Me quiero adelantar a los hechos, vas a ser secretaria general y presidenta de España porque eres la líder que necesita este partido", ha asegurado. "A quien temen el PP y Podemos es a Susana porque es quien los derrotó y quien los va a seguir derrotando", ha abundado el regidor.

"A ganar por Galicia, por Andalucía y por España, pero sobre todo por las personas , que es lo que nos ha traído aquí", concluía la candidata.

La sintonía entre Díaz y Caballero quedó patente durante el encuentro. "Hablé con muchos para ver cuál era el camino. Con Abel por todos los rincones de España y vi que teníamos ganas y un proyecto colectivo y no hay tiempo que perder". Díaz fue más allá: "Mirad el cariño profundo que le tengo a Abel que he venido el día del alumbrado de la feria de abril a una ciudad que cautiva".

Por su parte, la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, también presente en el acto ha destacado que "No confío en nadie más que en Susana para ser nuestra secretaria general por su valentía, garra y convicción. No conozco a nadie que sea más socialista que tú". Y ha advertido, "no nos podemos equivocar porque el futuro de la gente pasa por un PSOE fuerte".

Corrupción y moción de censura



Susana Díaz también ha tenido tiempo para hablar sobre los casos de corrupción que azotan al PP. Criticó que "usen las instituciones del Estado para beneficiar al partido". Calificó este comportamiento de "vergonzoso". El PP no está en condiciones de decir a nadie qué hacer".

Sobre podemos y su moción de censura ha señalado que " no me va a acomplejar la derecha, pero tampoco la izquierda inútil", acusando a Pablo Iglesias de "desviar el foco" de la corrupción del PP "para ponerlo en su propio ego". "No me van a decir lo que tengo que hacer, en el fondo hay rencor y odio al PSOE", ha sentenciado.

A lo largo del mitin reiteró su "orgullo" por el legado de Felipe González o Zapatero: "Le hemos dado los mejores años a este país y estamos en condiciones de volver a hacerlo".