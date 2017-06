El fuego amenaza el parque natural de la Sierra Calderona

Arde el corazón de la Sierra Calderona, situado entre la provincia de Castellón y la provincia de Valencia. Con unas condiciones meteorológicas totalmente adversas, un calor sofocante y un elevado viento de poniente y humedad baja, el fuego sigue sin control y con fuerza parte de la zona protegida del parque natural de la Calderona en los términos municipales de Gátova y Segorbe. Las llamas no suponen riesgo para la población, se intenta evitar que el fuego entre en el corazón del paraje natural.

Las llamas han calcinado hasta el momento 267 hectáreas y en las labores de extinción trabajan esta mañana un total de 19 medios aéreos y más de 300 personas en tierra.

Un incendio forestal declarado sobre las 19.22 horas que comenzó en la provincia de Valencia, en el término de Gátova, y que sobre las 21.00 horas, el viento propició que pasase hasta la provincia de Castelló, al término de Segorbe por el Alto Chirivilla hacia el Pico del Águila, la Masía de la Mocha y que seguía avanzando sin control hacia la Butrera.

Alrededor de la medianoche de ayer el presidente de la Generalitat Ximo Puig acudió hasta la zona del incendio para conocer de primera mano la evolución de las tareas de extinción, a las que también se incorporó la UME (Unidad Militar de Emergencias). El Puesto de Mando Avanzado se ha instalado en un polígono industrial de Altura.

Al parecer, fueron varios jóvenes desde una terraza de Segorbe los que, al visualizar la columna de humo, llamaron al centro de Emergencias que rápidamente desplegó el dispositivo de incendios. Sin embargo, las fuertes rachas de hasta 50 kilómetros por hora en la zona hicieron que las llamas se propagasen rápidamente por esta zona de masa forestal y cultivos. Desde el inicio del fuego, una gran columna de humo, así como parte de las llamas que alcanzaban gran altura se hacían visibles desde Gátova y todos los puntos de Segorbe y pueblos limítrofes de la comarca del Alto Palancia.

"No alcanzo a ver el final", relataba Manolo Martínez, alcalde de Gátova, cuando el fuego todavía estaba a unos tres kilómetros de la población. "Si cambia el aire no lo para nadie, es muy peligroso ahora que han dejado de trabajar los medios aéreos", remarcaba una vez caída la noche y las labores de extinción debían seguir por tierra. Los municipios colindantes como Marines y Bétera se ofrecieron inmediatamente a habilitar instalaciones municipales para un posible desalojo del municipio de Gátova, aunque confiaban en no tener que llegar a ese extremo.

Asimismo, entre los vecinos de Segorbe, el nerviosismo y la tristeza se hacía patente recordando el fuego que años atrás arrasó esta misma zona en el año 1992 con buena parte de pino joven y monte bajo y explicando como, hace poco más de dos años, el fuego arrasó parte de la Calderona y paró justo a la altura del Alto Chirivilla, donde ayer mismo se iniciaba el fuego.

Fuentes del consorcio provincial de Bomberos de Castelló apuntaban ayer que, aunque el fuego a primera hora de la noche avanzaba sin control, se esperaba que durante las próximas horas baje la intensidad del viento y aumente la humedad. Aun así, estas mismas fuentes apuntaban que "no se puede hacer una valoración ni de lo que pueda suceder ni de cómo va a trascurrir la extinción durante la noche, porque puede variar mucho, y más con estas condiciones".

El tramo de la carretera CV-25, entre Gátova y Altura ha sido cortado al tráfico mientras duren las labores de extinción. En el lugar seguían anoche trabajando más de 140 efectivos, entre unidades de bomberos, siete autobombas, dos vehículos de bomberos, un capataz y policías de la Generalitat.