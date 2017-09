La Diada, en directo | Colau hará "lo posible" para que se pueda votar el 1-O

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha reiterado hoy que hará "todo lo posible" para que los barceloneses puedan votar el 1 de octubre, aunque sin poner en peligro la "seguridad de la institución y de los trabajadores" municipales.

En la tradicional ofrenda floral al monumento a Rafael Casanova con motivo de la Diada del 11 de septiembre, tras encabezar la delegación del Ayuntamiento de Barcelona, Colau ha apostado por "hacer compatible el derecho de los ciudadanos a votar" con "garantizar" el derecho de los funcionarios a que "no se les ponga en riesgo".

El pasado viernes, Colau congeló la decisión de ceder o no los locales de votación que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, le había pedido poner a disposición para el referéndum convocado para el 1-O y suspendido por el Tribunal Constitucional, a la espera de que el Govern dé garantías de que no pondrá en riesgo a Ayuntamiento y funcionarios.

Hoy, Colau ha evitado concretar cuál puede ser la solución para cumplir su compromiso de facilitar la votación del 1-O sin poner en peligro al Ayuntamiento y sus trabajadores.

No obstante, Colau ha criticado también las "prisas" del Govern con su hoja de ruta "unilateral", y ha advertido al PDeCAT de que no acepta lecciones "de quienes hasta hace días no tenían ni idea de lo que era la desobediencia civil".

Por otra parte, la alcaldesa de Barcelona ha acusado al Gobierno de Mariano Rajoy de "esconderse detrás de jueces y fiscales, con imágenes absolutamente inauditas en democracia", como las de la Guardia Civil registrando una imprenta de Constantí (Tarragona) o la sede del semanario El Vallenc.

Para Colau, "esto no sólo es inaceptable sino que además es un fracaso absoluto", que no soluciona la "situación enquistada" entre Cataluña y el resto del Estado.

Colau ha instado a Rajoy a "recuperar la vía del diálogo" y a "escuchar a los catalanes mediante un referéndum".

"Un buen gobernante sabe escuchar", ha afirmado la alcaldesa, que ha definido la Diada como una jornada "claramente reivindicativa" de "los derechos y libertades" de los catalanes, entre ellos "también el derecho a decidir", y ha augurado una "celebración masiva" como en años anteriores.

Mientras, el conseller de la Presidencia, Jordi Turull, ha hecho hoy un llamamiento a las personas que acudan a las movilizaciones independentistas de hoy a no caer en "provocaciones" que pretendan "estropear" la Diada del 11 de septiembre.

En la tradicional ofrenda floral al monumento a Rafael Casanova en Barcelona con motivo de la Diada del 11 de septiembre, Turull ha invitado a los catalanes a celebrar la Diada "con civismo, alegría y respeto".

Los miembros del Govern, con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a la cabeza, han abierto la ronda de ofrendas al monumento dedicado al conseller en cap de Barcelona herido el 11 de septiembre de 1714 en la toma de la ciudad a manos de las tropas borbónicas, en la Guerra de Sucesión.

En este acto, Puigdemont ha tenido ocasión de conversar unos pocos minutos cara a cara con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (BComú), y la de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín (PSC), quien le ha pedido que "deje tranquilos a los alcaldes", en alusión al referéndum del 1 de octubre.

{C}{C}

La alcaldesa de L'Hospitalet pide a Puigdemont que deje tranquilos a los alcaldes. Vídeo: ATLAS

Una charla de cerca de dos minutos en tono aparentemente distendido, pero en el que a pesar de las sonrisas de los tres dirigentes, la alcaldesa socialista de L'Hospitalet ha advertido personalmente al president sobre el 1-0, después de que su consistorio haya rechazado ceder espacios municipales para el referéndum.

Tras la ofrenda, Turull ha descartado que esta Diada sea más crispada que las anteriores, y se ha mostrado convencido de que en la manifestación independentista de esta tarde en Barcelona "habrá mucha gente, pero su actitud ya se ve, porque vienen con alegría e ilusión, consciente del momento en el que nos encontramos".

"La gente es consciente de que no hay que estropear esto, después de tantos años de haberlo hecho tan bien", ha afirmado Turull, que está "seguro" de que la Diada de este año "aún será más cívica", aunque "haya provocaciones".

Sobre el temor expresado por el Gobierno del Estado a que haya violencia, Turull ha asegurado que tiene un problema de percepción de la realidad, porque todas las manifestaciones por la independencia que se han hecho por la Diada "han sido muy numerosas, como no se ha visto en Europa, y sin ningún cristal roto".

"Alguien podría tener interés en que no sea así, pero cualquier intento en este sentido estoy seguro de que le giraría en contra", ha advertido.

Sobre el referéndum, ha querido aclarar declaraciones anteriores suyas sobre la posibilidad de imprimir papeletas en casa y ha recalcado que el Govern ha hecho su tarea en la convocatoria y en la logística, por lo que "lo que será determinante será la participación", y en este sentido, "la actitud del Gobierno español ayudará a incrementarla".



El independentismo quiere sacar músculo

La manifestación de la Diada movilizará de nuevo este lunes al independentismo en una marcha que será clave para demostrar su apoyo al referéndum del 1 de octubre pese a su suspensión cautelar por parte del Tribunal Constitucional (TC).

La movilización tendrá lugar cinco días después de que el Parlament aprobara la ley del referéndum y firmara el decreto de convocatoria, acto que llevó al Gobierno a presentar cuatro recursos al Alto Tribunal, que éste admitió a trámite.

{C}{C}

Cataluña celebra la Diada. Vídeo: ATLAS

Desde la ANC, Òmnium Cultural y la AMI quieren que la manifestación de este año vuelva a ser una demostración de un clamor en favor del ejercicio del derecho a la autodeterminación, y la plantean como "la primera parte" del 1-O para visualizar el compromiso de los ciudadanos con el referéndum.

Bajo el nombre de 'La Diada del Sí', se formará un signo de suma en la confluencia de Passeig de Gràcia con la calle Aragó, que se extenderá hasta la calle Casanova, els Jardinets de Gràcia, el Passeig de Sant Joan y la plaza Catalunya: los cuatro brazos se dividen en 48 tramos y cada tramo corresponde a una comarca.

A las 17.00 horas se desplegará una lona de cada uno de los extremos de estos ejes, y será a partir de las 17.14 horas cuando estas lonas avanzarán hasta el punto central por encima de los asistentes, que se pondrán la camiseta de este año de la Diada, que es amarillo fosforescente.

En las lonas aparecerán mensajes a favor del 'sí' a la independencia, el lema de 'Referéndum es democracia' y en una estará inscrita la frase 'paz y libertad', junto a una paloma de la paz como símbolo del rechazo a la violencia y en recuerdo a las víctimas de los atentados del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils.

En la plaza Catalunya también se instalará un escenario donde se realizarán actuaciones musicales y parlamentos de los dirigentes de las entidades, y Òmnium organizará la XVII Festa per la Llibertat en el paseo Lluís Companys, donde habrá conciertos de Jarabe de Palo, Txarango, Els Pets y Green Valley.

Este domingo la ANC ha informado que los registrados ya rozan los 400.000, por lo que las entidades independentistas prevén una movilización multitudinaria, además de positiva, cívica y pacífica.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, explicó en su mensaje institucional del domingo con motivo de la Diada que, a pocos días para el referéndum de independencia convocado para el 1 de octubre, el Govern "ya lo tiene todo a punto".

También defendió que "las urnas unen, no dividen, porque en las urnas caben todos", y que lo que divide a la sociedad y degrada la democracia es no permitir que los ciudadanos voten.