Los organizadores mantienen el acto del 1-O de Madrid

Los colectivos que habían organizado un acto el próximo domingo en Madrid a favor del derecho a decidir en Cataluña mantendrán su convocatoria después de que un juez suspendiese ayer cautelarmente la cesión de un espacio municipal por parte del Ayuntamiento de Madrid.

Este evento, convocado bajo el nombre "Madrid por el derecho a decidir", no se celebrará en ningún espacio municipal y de momento los organizadores no han anunciado dónde tendrá lugar, pero ofrecerán detalles próximamente junto a los ponentes.

En una rueda de prensa celebrada en la librería Traficantes de Sueños, han defendido la legitimidad, legalidad y necesidad de un acto que no defiende la independencia sino el derecho a decidir, tanto la autodeterminación de Cataluña como los cambios necesarios en el "sistema de 1978", producto de una "transición tutelada".

"Hay gente a la que no le gusta que se hable, se piense o se escriba en catalán, la misma gente que no le gusta que se hable, se piense o se escriba", ha dicho Elena Martínez.

"Eso no va de independencia sí o de independencia no, sino de democracia sí o de democracia no", ha añadido Martínez. Han criticado también el "exceso" de un juez que consideran "afín ideológicamente" al PP, ya que los 'populares' solo recurrieron la cesión y el magistrado se pronuncia en su auto sobre la legalidad del acto.

Ayer el juzgado de lo Contencioso número 3 de Madrid suspendió cautelarmente la cesión de la Nave de Ternas que iba a acoger el evento, en un auto que afirma que implica "favorecer un acto de apoyo a una consulta convocada por una ley que ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional".



La posición de Carmena

Mientras, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha expresado hoy su discrepancia con la decisión judicial de suspender el acto en favor del "derecho a decidir", y ha reivindicado los "derechos fundamentales" como el de libertad de expresión y reunión.

La regidora se ha pronunciado de este modo en una rueda de prensa ofrecida en el Palacio de Cibeles, preguntada por los periodistas por la suspensión cautelar.

El Ayuntamiento de Madrid, según ha dicho la alcaldesa, suspende de forma definitiva el acto pero presentará alegaciones a la decisión judicial, que a su juicio "no sería una posición unánime entre los juristas".

En ese sentido, Manuela Carmena ha expresado hoy su confianza en que cuando el juez José Yusty -del juzgado de lo contencioso número 3 de Madrid- "escuche" al Consistorio, "tenga en cuenta" sus razonamientos y ha pedido a los periodistas distinguir entre la suspensión de la ley del referéndum y un acto que, según la petición registrada en el Ayuntamiento, iba a hablar "del derecho a decidir".

Además, ha recordado que la petición de cesión de un local es previa a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley del referéndum de Cataluña.

Este acto, cuya solicitud tramitó en nombre de la asociación La Comuna el número 41 de la lista de Ahora Madrid, Pedro Casas, defiende que "se realicen consultas sobre los necesarios cambios políticos y sociales que hay que introducir en el régimen del 78, surgido de una transición tutelada".

En el auto de suspensión cautelar, el juez indica que la cesión del local implica "favorecer un acto de apoyo a una consulta convocada por una ley que ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional (...) y se dirige claramente contra lo dispuesto en la Constitución Española".

En referencia al contenido del acto, Manuela Carmena ha dicho que el juez, "probablemente por el hecho de no haber oído al Ayuntamiento", "no ha tenido conocimiento del contenido del acto y ha dictado una resolución que no contempla ese extremo tan importante".

"Expondremos nuestras razones. Discrepamos del contenido de esa decisión y entendemos que no está apoyada en toda la doctrina del Tribunal Constitucional", ha afirmado la exjueza.

Preguntada sobre las afirmaciones del juez José Yusty -que hoy publican varios medios de comunicación- sobre que una "tropa" estaba gobernando la capital, Carmena ha dicho ser "extraordinariamente respetuosa" sobre lo que dicen los demás.

Y ha pedido además "aceptar" que los miembros del poder judicial han de tener su ideología y su visión de una sociedad. "No por ello se cuestiona que se ejerza bien el magisterio", ha dicho.

Sobre si es compatible con la Constitución el derecho a decidir, la alcaldesa ha pedido leer la sentencia del Constitucional de 2014 según la cual dentro del marco legal cabe "todo tipo de debate".

"Es muy importante que distingamos lo que significa un acto de suspensión del referéndum, que es correctísima. Otra cosa muy diferente -y fijaos que se lo oí el otro día al presidente del Gobierno- es que se sigan expresando opiniones de todos aquellos que entienden que debe haber efectivamente un debate general sobre la estructura territorial de nuestra querida España", ha manifestado la alcaldesa.

Cuando los periodistas le han preguntado cómo afecta este auto a otros derechos constitucionales, la alcaldesa ha reivindicado la necesidad de "reforzar mucho las libertades" en estos momentos "complejos para la democracia" y hacer "todo lo posible" para que esos derechos se ejerzan, entre ellos los de la libertad de expresión y el derecho a reunión.