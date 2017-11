Rajoy dice que confía en la Justicia belga y acusa a Rovira de mentir

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, confía en la Justicia belga y asegura que, sea cual sea su resolución sobre la petición de extradición del expresidente catalán Carles Puigdemont, acatará su decisión.

Rajoy se ha referido a las euroórdenes cursadas por las autoridades españolas contra Puigdemont y sus cuatro exconsejeros que permanecen con él en Bruselas en declaraciones a los periodistas tras la cumbre social europea que se ha celebrado en Gotemburgo (Suecia).

Rajoy ha considerado "una vergüenza" las acusaciones al Ejecutivo de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, de haber amenazado por "múltiples vías" con enviar al Ejército y con "muertos en las calles" si se mantenían los planes independentistas.

Rajoy ha respondido a las palabras de Rovira en declaraciones a los periodistas en Gotemburgo, donde ha participado en una cumbre social de los líderes de la UE. "Eso es una vergüenza. Ya no hay calificativo que tenga para aplicar a esa afirmación. Dejémoslo en que es absolutamente falso", ha dicho.

Al plantear a Rajoy si confía en que la Justicia belga permita finalmente la extradición de Puigdemont, se ha limitado a insistir en que confía en el poder judicial y, sobre todo, respeta y acata sus decisiones. Ese respeto a la ley y al Estado de Derecho y la división de poderes ha dicho que es uno de los principios básicos de la Unión Europea.

"Como empecemos a poner eso en tela de juicio, me parece que no vamos por buen camino. Por tanto -ha precisado- a mí no me oirán más, sea lo que sea, que respeto y acatamiento a las resoluciones de los tribunales de Justicia".

Rajoy, que ha precisado que en su reunión de hoy en Gotemburgo con el primer ministro belga, Charles Michel, no han hablado de la situación de Puigdemont, ha respondido con un "absolutamente" al ser preguntado si daba por superadas las diferencias que puede haber habido con su homólogo belga por este asunto.

"Burda patraña"



Sobre las declaraciones de Rovira también se ha pronunciado el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, calificándolas de "burda patraña". Así lo ha dicho Méndez de Vigo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros .

El Gobierno califica de "burda patraña" las acusaciones de Marta Rovira. Vídeo: Agencia ATLAS/Foto: EFE

Acusaciones que ha negado rotundamente el ministro al afirmar que "los dirigentes secesionistas están acostumbrados a mentir" y ha recordado la salida de empresas de Cataluña que los dirigentes soberanistas anticiparon que no ocurriría o el apoyo europeo que también prometieron.

"El resultado es cero, ninguno". "Mentira tras mentira", ha enfatizado el ministro.

"Dijo que no se presentaría a las elecciones y ya ven dónde esta. Es bueno que los catalanes se acostumbren, esta es una burda patraña", ha reiterado.



Pedro Sánchez: "Lo que dice Rovira es falso y lo sabe"



Además, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmado este viernes en Valladolid que lo que ha dicho Rovira, de que el Gobierno "amenazó" con "muertos en las calles" si el Govern mantenía sus planes de la declaración de independencia "es falso y lo sabe".

En rueda de prensa en Valladolid tras la reunión de la Permanente del PSOE con la Ejecutiva de este partido en Castilla y León, Sánchez ha sostenido que "lo que le queda al independentismo" de cara a los comicios del 21 de diciembre es el "victimismo", ya que los argumentos económicos, de reconocimiento internacional y de "revolución de las sonrisas" se "han caído".

"Los que impulsaron la declaración de independencia dicen que no son independientes y que no cuentan con una mayoría social", cuando llevan "dos años" sin esa mayoría, ha reflexionado Sánchez.