Puigdemont ensalza a los funcionarios de las instituciones que se están "atacando"

El presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, ha remitido una carta a los trabajadores de la Administración catalana a los que ve defensores de las instituciones "que están atacando" desde el Estado con la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

El periodista Antoni Bassas ha sido el encargado de leer la misiva, fechada el 16 de noviembre, en el acto de constitución de la Assemblea de trabajadores para la defensa de las instituciones de la Generalitat de Cataluña, celebrado este martes en la plaza Sant Jaume de Barcelona, con el apoyo de la intersindical CSC, de la ANC, Òmnium, Docents per la República y ServidorsCat, y que han secundado centenares de trabajadores.

El presidente ha afirmado que la iniciativa de este grupo de trabajadores públicos le llena de "esperanza y ánimo para seguir luchando" por el manifiesto que la nueva Asamblea que comenzó su andadura hace un mes ha aprobado este martes.

Un manifiesto que rechaza la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el encarcelamiento de una parte del Govern, el exilio de otro y que reivindica la figura del funcionario de la Generalitat como servidor público que trabaja para toda la ciudadanía "independientemente de su origen, pensamiento, condición y nivel social".

El manifiesto reconoce "la legitimidad del presidente de la Generalitat, de su Govern y de las instituciones que emanan del Parlament escogido democráticamente el 27 de septiembre de 2015" y rechaza categóricamente la intervención de las finanzas de la Generalitat y la aplicación del 155.

Consideran que la aplicación del 155 es un "ataque directo" a los trabajadores de la Generalitat y supone una clara vulneración de sus derechos porque, según el documento, modifica la cadena de mando, deja a los trabajadores en situación de incertidumbre legal y bloquea la actividad normal de las instituciones; además de la afectación que también consideran que supone para los ciudadanos.

"Rechazamos firmemente las acciones represivas contra nuestros cargos electos, trabajadores públicos y cualquier persona que defienda pacíficamente sus ideas políticas", expone el documento que exige la inmediata libertad de los cargos detenidos y la retirada de causas judiciales contra todos los representantes catalanes investigados por la hoja de ruta independentista.

También hacen un llamamiento a toda la ciudadanía para "defender las instituciones" y manifiestan que, como trabajadores de la Generalitat, están a favor del pueblo de Cataluña.

En su carta Puigdemont argumenta en su carta que sin el equipo de trabajadores públicos no se puede alcanzar el objetivo común de hacer de Cataluña "un país más justo, libre democrático, acogedor, sostenible y con más oportunidades personales y profesionales".

El presidente cesado considera que "los adversarios de esa idea quieren conseguir a través del Consejo de Ministros y del aparato represor lo que no han conseguido en las urnas", que cree que no conseguirán jamás hasta que no asuman el respeto por la voluntad de la gente que cree que no comparten.

Ha acusado al Gobierno central de temer a la democracia y a la fuerza de la gente: "Les da miedo vuestra dignidad y vuestra determinación a no bajar la cabeza y resignaros".



El Estado "no es bienvenido"

Durante el acto ha tomado la palabra el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, que ha explicado que el Estado ha utilizado "la amenaza y el miedo" para amedrentar a los ciudadanos y ha asegurado que los trabajadores públicos son patrimonio de Cataluña y representan el compromiso con sus instituciones.

El portavoz de la ANC Josep Antolí ha pedido a los funcionarios hacer saber al Estado que "no es bienvenido y que no trabajarán a gusto" mientras el autogobierno catalán esté intervenido para no colaborar con el 155 que ha impuesto el Gobierno.

La portavoz de Docents per la República que agrupa a 2.000 profesionales del ámbito docente catalán ha advertido de que no permitirán que se "criminalice" la tarea de estos procesionales y se ha comprometido con la consolidación de la república catalana.

Desde la Intersindical CSC Roser Palol ha llamado a sumarse a la campaña que han impulsado para que los trabajadores busquen fórmulas para evitar la aplicación del 155, para "desobedecer normas injustas y defender la legalidad democrática".

Lluís Dalmau de Servidors.cat ha explicado que en breve harán publico un "inventario de daños generados por la Generalitat intervenida" y ha rechazado la afirmación del delegado del Gobierno, Enric Millo, sobre que los servicios públicos catalanes se están prestando con normalidad.