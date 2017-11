ERC aboga por negociar con el Gobierno tras el 21-D

ERC ha apostado hoy por la "bilateralidad" con la intención de abrir el diálogo y la negociación con el Gobierno del PP después de las elecciones del 21 de diciembre, en las que parte como favorita, una apuesta que coincide con la planteada por el PDeCAT.



Las dos formaciones independentistas dan así signos de poder aparcar la vía unilateral semanas después de la declaración de independencia y la posterior aplicación del artículo 155 de la Constitución, una medida que el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, ha ensalzado hoy porque entiende que ha aportado serenidad.



A menos de dos semanas del inicio de la campaña de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, la secretaria general de ERC y número dos de la lista, Marta Rovira, ha presentado hoy la candidatura junto con independientes y militantes de las organizaciones integrantes, un acto marcado por la ausencia del número 1, Oriol Junqueras, que sigue a prisión.



En un momento en el que ERC y Junts per Catalunya (PDeCAT) sopesan aparcar la vía unilateral hacia la independencia en sus programas, Rovira ha evitado dar detalles sobre los mismos pero ha aseverado que "nunca" han hecho proclamas a favor de la unilateralidad, sino que obedecían "mandatos" de la ciudadanía.



Sin renunciar al objetivo de la independencia, ha indicado que su formación apuesta por "el diálogo y la negociación" con el Gobierno central después del 21D y "esto implica bilateralidad, que es lo que siempre hemos promovido", ha añadido.



En la misma línea, la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha dicho en una entrevista en la Cadena Ser que ya no están en "la pantalla" de avanzar por la vía unilateral y ha admitido que no lo han hecho todo bien.







El PSOE no hará presidente a un candidato independentista

Sin embargo, Pascal no está en la lista de, una candidatura organizada principalmente por el entorno dey que prevé hacer su acto de presentación el próximo sábado en Bruselas, donde reside el expresidente catalán.Uno de los objetivos compartidos por las fuerzas soberanistas de cara al 21D es acabar con la aplicación del artículo 155, una medida que hoy ha ensalzado desde Arteixo (A Coruña)"Hoy estamos mucho mejor que hace unas semanas porque todo el mundo ha estado a la altura y ha cumplido su deber", ha indicado el jefe del Ejecutivo, que ha señalado que el 155 ha pasado de serpara convertirse en una realidad que ha contribuido, a su juicio, a serenar la vida política.En el bloque no independentista, el líder del PSC, Miquel Iceta, y el secretario general del PSOE han remarcado que no harán presidente ni a un candidato independentista ni a uno "de derechas", incluyendo a Ciudadanos, por ser "socio preferente" del PP.El número 6 de la lista de Ciudadanos por Barcelona, Nacho Martín Blanco, ha replicado a Iceta que su partido no es de derechas, sino depor lo quelas afirmaciones del socialista.Desde Bruselas, la candidata de Ciudadanos a la presidencia de la Generalitat, Inés Arrimadas, ha advertido al PSOE de que le será "difícil" explicar a sus votantes en Cataluña y al resto de españoles "que prefieren seguir alargando el 'procés' y apoyando a partidos separatistas antes que apoyar a un partido de centro, limpio, constitucionalista" como el suyo.y yo le aseguro que si los números dan para hacer gobierno alternativo pediré apoyo al PSOE", ha insistido la candidata de la formación naranja.El candidato del PPC a la Generalitat,, ha pedido a Pedro Sánchez que aclare si los socialistas catalanes también se abstendrían.Desde el PPC han reprochado a Arrimadas e Iceta que estén más preocupados en "debates de sillas" en lugar de movilizar a la ciudadanía paraGarcía Albiol ha pedido a Sánchez que no sea "ambiguo" y aclare si al decir que el PSC no apoyará la investidura de un presidente independentista en Cataluña incluye también que no se abstenga para permitirlo.