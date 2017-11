El Gobierno da por desactivada la "patraña" independentista

El Gobierno considera que, un mes después de la aprobación de las medidas adoptadas en aplicación del artículo 155 de la Constitución, los independentistas "se han dado de bruces con la realidad", su "patraña" ha sido atajada y han tenido que rendirse a la normalidad que ansiaban los catalanes.

El 27 de noviembre se cumplirá un mes desde que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, tras el preceptivo aval del Senado, anunció las decisiones que iba a poner en marcha ante la actitud de los soberanistas abanderados por el ya expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

Entre ellas, la destitución de todos los miembros del Govern, empezando por el propio Puigdemont, la asunción de las responsabilidades del gobierno catalán y la convocatoria de elecciones autonómicas el 21 de diciembre.

Empieza la aplicación del artículo 155. Vídeo: Agencia ATLAS/Foto: EFE

Rajoy explicó que el objetivo era devolver la normalidad a Cataluña, aunque en ese momento era una incógnita cómo iba a transcurrir el día a día tutelado por el 155.

Un mes después, el Gobierno, con Rajoy a la cabeza, resume lo acontecido desde entonces como la vuelta a la serenidad y la normalidad, y resalta la contribución de los funcionarios de las instituciones catalanas a que eso haya sido posible.

Una situación de normalidad a la que, según han señalado a Efe fuentes del Gobierno, no ha ayudado algún "elemento distorsionante" como el hecho de que Puigdemont haya intentado evadir la acción de la Justicia huyendo a Bélgica.

Y enmarcan en el ámbito de las decisiones judiciales el hecho de que los exconsellers que no le acompañaron en su salida de España, entre ellos el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, permanezcan en prisión.

La juez envía a prisión a Junqueras sin fianza y a otros siete exconsejeros de la Generalitat. Vídeo: Agencia ATLAS/Foto

Había "cierta incertidumbre"



Las fuentes citadas reconocen "cierta incertidumbre" que existía respecto a lo que podía ocurrir en Cataluña a partir del día después de que el 155 empezara a ser efectivo, y aseguran que se pudo comprobar con satisfacción que la mejor noticia es que no hubo noticias que alteraran la normalidad.

"Las cosas están funcionando bien", dijo Rajoy apenas quince días después de aplicar el 155, y en ello se ratificó esta misma semana en su primer acto en Cataluña como presidente desde que están en vigor las medidas al amparo de ese artículo.

Lo hizo en su intervención el miércoles en un acto de la principal patronal catalana, Foment del Treball, donde reiteró su llamada a que se detuviera la fuga de empresas y explicó que recurrió a la vía del 155 en cumplimiento de un deber para con la sociedad.

Un día después, en otro acto en Galicia, se mostró convencido de que ese artículo del texto constitucional ha dejado de ser "una especie de leyenda inaplicable" para convertirse en una realidad que ha aportado serenidad y que ha hecho que la situación esté ahora mucho mejor que semanas atrás.

Más allá de las palabras de Rajoy, las fuentes del Gobierno recalcan que no hubo otra opción que hacer valer la fuerza de ese artículo constitucional, legítimo pero excepcional, y que, hoy, el resultado deja patente que fue un acierto.

Creen, además, que el discurrir de los días ha hecho palpable la sucesión de "mentiras" y "fabulaciones" con las que los soberanistas intentaron engañar a los ciudadanos.

Pero el Ejecutivo asegura que no desea que las decisiones al amparo del 155 estén en vigor ni un día más del estrictamente necesario y, por ello, confían en que las elecciones del 21 de diciembre permitan cuanto antes la formación de un nuevo Govern.

El día que eso ocurra, las medidas excepcionales puestas en marcha por el Gobierno habrán tocado a su fin.

Las fuentes citadas subrayan que se desactivaría aunque al frente de la Generalitat se situara el representante de un partido favorable a la independencia.

"El 155 sigue estando ahí"



Cuestión distinta sería que una vez asumida esa responsabilidad repitiera los pasos que han llevado a la actual situación en Cataluña, ya que entonces, tal y como se ha encargado de recordar el propio Rajoy y reiteran las fuentes, "el 155 sigue estando ahí".

No obstante, en el Gobierno existe el convencimiento de que no será necesario, bien porque los partidos constitucionalistas sumen la mayoría necesaria el 21D para acceder a la Presidencia de la Generalitat o porque, si lo hace un dirigente soberanista, cree que no repetirá los mismos errores.

A ese pronóstico señalan que contribuyen las noticias en las que se apunta que ERC y el PDeCAT aparcan la vía unilateral a partir de esos comicios.

El primer balance oficial del periodo transcurrido desde que se aprobaron las medidas derivadas del 155 lo hará la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en su comparecencia ante la comisión del Senado encargada de tramitar el aval parlamentario que necesitaba el Ejecutivo para sus medidas.

Será el 4 de diciembre cuando Sáenz de Santamaría expondrá la gestión que está llevando a cabo el Gobierno en Cataluña, que incluye consejos de ministros extraordinarios cada semana para tramitar asuntos relativos al día a día de la administración catalana.