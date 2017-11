Santamaría explicará en el Congreso la supuesta injerencia rusa en Cataluña

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, comparecerá el próximo 14 de diciembre ante la Comisión de Gastos Reservados del Congreso para informar de la presunta injerencia rusa en Cataluña. La comparecencia tendrá lugar a puerta cerrada, el formato que utiliza siempre este órgano para preservar la confidencialidad de los asuntos tratados.

La fecha de la comparecencia ha sido fijada por la presidenta del Congreso, Ana Pastor, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias. De esta forma se cumple la petición que hizo el PSOE, que fue quien solicitó explicaciones a Santamaría por esta cuestión y también demandó que acudiera al Congreso antes de las elecciones catalanas del 21 de diciembre.

Así las cosas, será en plena campaña electoral cuando la 'número dos' del Gobierno y responsable del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) informe sobre la presunta injerencia rusa a los diputados, uno por cada grupo parlamentario, que fueron elegidos por el Pleno del Congreso para acceder a materias clasificadas como secreto: Rafael Hernando (PP), Margarita Robles (PSOE), Irene Montero (Unidos Podemos), Juan Carlos Girauta (Ciudadanos), Joan Tardà (ERC), Aitor Esteban (PNV) y Jordi Xuclà (PDeCAT-Mixto).

Los socialistas confían en que Santamaría aclare qué injerencias se han producido y qué actuaciones ha adoptado el Gobierno frente a ellas.

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, admitió el pasado 13 de noviembre que el Ejecutivo estaba analizando las interferencias de países extranjeros para exacerbar la crisis independentista en Cataluña amplificando en redes sociales informaciones sobre el conflicto, muchas de ellas falsas o manipuladas.

Cospedal reconoció que esas interferencias procedían de territorio ruso y algunas se repicaban desde territorio venezolano, pero no llegó a acusar directamente a los Gobiernos de estos países.



Rusia tilda de teoría de la conspiración la injerencia en Cataluña



El director adjunto del Departamento de Cooperación Europea del Ministerio de Exteriores ruso, Igor Kapyrin, ha rechazado de plano cualquier injerencia del Gobierno ruso en el proceso soberanista en Cataluña, algo que ha tachado de "teoría de la conspiración" y ha instado a los países occidentales a presentar "pruebas" de la responsabilidad de Rusia en ciberataques tal y como alegan, al tiempo que ha ofrecido llevar a cabo investigaciones conjuntas de los mismos para esclarecerlos.

"No creo en este tipo de teorías de conspiración a menos de que Rusia sea responsable de todo lo que ocurre en el mundo, no sólo en Europa", ha asegurado, al ser preguntado por la supuesta injerencia desde cuentas falsas y bots en el proceso en Cataluña desde Rusia, durante un acto organizado por el think tank 'Friends of Europe' sobre ciberseguridad y los supuestos esfuerzos de desinformación por parte de Rusia para desestabilizar a países de la UE.

Kapyrin ha dejado claro que el Gobierno ruso condena los ciberataques y ha reclamado "pruebas" de los países que acusan a Rusia de estar detrás de ellos. "Siempre estamos proponiendo que nos den elementos concretos para investigar o investigarlo juntos", ha recalcado. "Darnos pruebas de estos ataques y discutámoslo en la ONU", ha retado.

"Siempre insistimos en que nos den elementos para investigar lo que se llama ataques rusos", ha incidido, afeando que "hasta ahora la respuesta es no" alegando que se trata de "información secreta" y dejando claro que sin un diálogo directo y cooperación "este problema no se va a resolver".

En declaraciones posteriores a Europa Press, Kapyrin ha criticado que "algunos periodistas o políticos están intentando culpar a Rusia por todo lo que está ocurriendo" al querer implicarle en los esfuerzos por desestabilizar España a través de Cataluña.