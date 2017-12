Un colaborador de TV3 dice que quiere cortarle "la papada a Zoido" y comérsela

Un colaborador de TV3, Jair Domínguez, ha escrito en un artículo, publicado por la revista 'Esguard', cómo se come "la papada de Zoido" tras "estacarle la cabeza sobre una mesa de neurocirujano".



En el texto, bajo el título 'Quiero comerme la papada de Zoido', el periodista, escritor y músico afirma que no es que "él sea un hombre sin escrúpulos", es que simplemente quiere "quitarle la papada a Zoido", porque lo único que le interesa es "su papada, no su vida ni su alma inmortal".







El colaborador de TV3 Jair Domínguez quiere "cortarle en redondo la papada" a Zoido "con un cúter" y comérsela https://t.co/XdRAkDLcLE pic.twitter.com/7CRgQAekn7 — Jamesdelaney (@tuytuy2846) 1 de diciembre de 2017

El Ministerio evita la polémica

Por su parte,con el guionista y colaborador de TV3 Jair Domínguez que publicó un artículo en el que propuso "estacar la cabeza" del titular de la cartera, Juan Ignacio Zoido. "", ha comentado a Europa Press un portavoz de este Ministerio.El ministro Portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, se ha referido tras el Consejo de Ministros de este viernes tanto a esta polémica como a la aparición de unos monigotes con símbolos del PP, PSOE y Ciudadanos colgando de un puente de la autovía C-17 entre las localidades de Vic y Tona, en la provincia de Barcelona.Según Méndez de Vigo, son "". El ministro ha censurado estos comportamientos "antidemocráticos" y ha puesto en valor la vuelta a la "normalidad" en Cataluña tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución y el cese del Govern de Carles Puigdemont.