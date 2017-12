Casi 12.000 personas visitan el Congreso durante sus Jornadas de Puertas Abiertas

Un total de 11.928 ciudadanos han visitado el Congreso de los Diputados durante las Jornadas de Puertas Abiertas celebradas este fin de semana con motivo del 39º aniversario de la ratificación de la Constitución Española. En concreto, el sábado acudieron 5.614 personas, y este domingo lo han hecho 6.314.

La cifra es inferior a las 14.431 las personas que visitaron la Cámara Baja en la edición del año pasado. Este domingo, las puertas de la Carrera de San Jerónimo han vuelto abrirse a las 09.30 horas, y los más madrugadores han sido recibidos por la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y por miembros de la Mesa de la Cámara, además de portavoces parlamentarios y diputados que a lo largo de la jornada han compartido esta experiencia con los ciudadanos.

Sobre de las 20.20 horas de este domingo han entrado los últimos visitantes al Palacio del Congreso, y los vicepresidentes Ignacio Prendes y Micaela Navarra han cerrado la Puerta de los Leones, la gran puerta de bronce custodiada por los leones apodados "Daoiz" y "Velarde".

El primero en cruzar este sábado esa puerta fue Alberto Díaz, un joven de 16 años de Leganés (Madrid) que llegó al Congreso a las 6.00 horas para hacer cola y poder visitar el hemiciclo. "Me he sentido impactado porque no me esperaba ser el primero", reconocía el joven, que explicó a los medios que madrugó por miedo a que se formaran colas y que "no le diera tiempo a saludar a Ana Pastor", algo que le hacía "mucha ilusión".

Quienes han acudido hasta la Carrera de San Jerónimo para visitar el Congreso han podido conocer de primera mano la institución, visitar sus dependencias y disfrutar de la valiosa colección de obras pictóricas que alberga. El recorrido comienza en el vestíbulo principal o vestíbulo de la Reina, al que da acceso la Puerta de los Leones, y continúa por el salón de Conferencias, conocido como salón de Pasos Perdidos, los escritorios del Reloj y de la Constitución, el hemiciclo y la sala Constitucional.

En esta edición, los visitantes han tenido la posibilidad de acceder también a la exposición 'Habla Pueblo, Habla', organizada con motivo del 40 aniversario de las elecciones del 15 de diciembre de 1977, un recorrido cronológico desde la aprobación de la Ley para la Reforma Política hasta la apertura de las Cortes que elaboraron y aprobaron la Constitución de 1978.

Además, la Confederación Española de Familias de Personas Sordas ha habilitado un bucle magnético para que las personas con discapacidad auditiva que utilizan audífono o implante coclear puedan realizar el recorrido y acceder "de manera más clara" a toda la información que proporcionan los guías de la Cámara, según han explicado los responsables de comunicación del Congreso.

Las Jornadas de Puertas Abiertas se pusieron en marcha en diciembre de 1997 aprovechando un aniversario de la aprobación de la Constitución de 1978. A partir ahí, el Congreso ha venido recibiendo en torno a 20.000 visitantes cada año salvo en 2012, cuando las jornadas se suspendieron por obras en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo.