Cataluña inicia una campaña atípica: Junqueras en prisión y Puigdemont huido

El candidato de JuntsxCat, Carles Puigdemont, ha apelado este lunes a votar para que su candidatura gane las elecciones en Cataluña y ha recomendado "que se preparen" a los que defienden la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.



Lo ha dicho en videoconferencia desde Bruselas en el acto de apertura de la campaña, que han organizado en el centro de prensa desde el que se siguió el 1-O, ante un millar de personas, y donde se han colocado cinco sillas con un lazo amarillo en recuerdo del presidente de la Generalitat cesado, del expresidente de la ANC Jordi Sànchez y de los exconsellers Joaquim Forn, Lluís Puig y Clara Ponsatí.



Para él, el 21-D debe restituir la democracia, y considera que si algo temen los que apoyan el artículo 155 es que ganen: "Que empiecen a buscar remedio contra el temblor de piernas. Empieza la campaña que llevará a JuntsxCat hasta la victoria. Y con la fuerza de los votos, con la dignidad de un pueblo que no se deja vencer, seguiremos en pie, hablaremos de política y ofreceremos diálogo".



También ha llamado a votar con memoria y recordar lo que pasó en el referéndum, destacando que la memoria de los catalanes "no es como la de los discos duros del PP".



"La democracia nos acerca a la independencia y a la República", y ha insistido en dejar claro que nadie convencerá a los catalanes con violencia, mentiras, represión, ahogo económico y tolerancia a la ultraderecha, ha dicho.





Las sillas vacias dedicadas a los ausentes en Bélgica y el encarcelado Jordi Sánchez. Foto: EFE

Una silla vacía en el mitin de ERC recuerda a Junqueras

Marta Rovira junto a un asiento vacío dedicado a Junqueras. Foto: EFE

Arrimadas apela a la "mayoría silenciada"

Empezamos una campaña histórica que permitirá poner fin a décadas de nacionalismo e iniciar un nueva etapa en Cataluña, con un proyecto alternativo que trabaje para todos los catalanes. Endavant, ciutadans! #AraSíVotarem #AraSíCiutadans pic.twitter.com/5llCSu87Ht — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 4 de diciembre de 2017

Iceta inicia su "camino a la presidencia" y la reconciliación

El candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, Miquel Iceta. Foto: EFE

Domènech: los 'comuns' son la clave para "recoser" Cataluña

Albiol: sólo el PP "garantiza la unidad de España"

Albiol presenta la imagen de campaña del PP catalán. Foto: EFE

La CUP llama a revertir el "golpe de Estado"

ERC ha iniciado este lunes la campaña de las elecciones del 21 de diciembre y lo ha hechocon un lazo amarillo para lamentar la ausencia de, encarcelado en la prisión de Estremera desde hace más de un mes.Uno de los oradores ha sido el portavoz de Demòcrates, Toni Castellà, que ha criticado el encarcelamiento de los presos soberanistas y la actitud del Estado: "España se parece y mucho a la Alemania de hace 70 años".El exconseller y exmilitante del PSC Ernest Maragall ha acusado a su antiguo partido de ser el 'caballo de Troya' del Gobierno central eny ha asegurado que, si hay una "es la que practica el Estado", no el independentismo, ya que ha reivindicado que es un movimiento pacífico.La candidata de Ciudadanos a la presidencia de la Generalitat,, ha apelado a la "mayoría silenciada", porque la "papeleta naranja" es la que" y la apertura de una nueva etapa en Cataluña.En el arranque de la campaña de Ciudadanos con un acto en el barrio del Poblanou de Barcelona, en el que la candidata ha estado arropada por, presidente de la formación, Arrimadas ha señalado que quedan "15 días para hacer historia" y para poder "enterrar" un proceso soberanista "interminable"."Quedan 15 díasque Puigdemont y Junqueras se han cargado por su obsesión de separarse de España, quedan 15 días para que las empresas no quieran marcharse de Cataluña, quedan 15 días para que no perdamos ninguna oportunidad más, quedan 15 días para que nos demos la mano entre catalanes", ha opinado la candidata.En este contexto, Arrimadas ha apelado a la "mayoría silenciada" por los que durante años "han hablado en nombre de Cataluña" para que el 21 de diciembre, día de las elecciones catalanas, se convierta en una "fecha histórica" para "enterrar el procés interminable" ypor los separatistas."Ahora sí que iremos a votar, con una Junta Electoral imparcial, con un censo oficial... Ahora sí saldremos a la calle, con nuestra papeleta naranja que representa el fin del proceso y la apertura de una nueva etapa en Cataluña (...).", ha señalado la candidata a las catalanas.Arrimadas, por ello, ha llamado a los catalanes a sery ha asegurado que Ciudadanos está preparado para gobernar con un "proyecto para todos los catalanes" dejando "atrás" el nacionalismo y la época del tripartito.El candidato del PSC a las elecciones catalanas,, ha comenzado la campaña electoral diciendo que hoy empieza el "camino" que le llevará "a la presidencia de la Generalitat" y la "reconciliación", y ha reivindicando el "de la lista socialista.Iceta ha abierto su campaña electoral en el Teatre Juventut en L'Hospitalet de Llobregat, ante 600 personas, un inicio de campaña atípico, pues los socialistas lo han celebrado a las 19 horas, en lugar de a medianoche como es tradicional, para facilitar así la asistencia de sus militantes al ser un lunes laborable de invierno."Aquí comienza el camino que me llevará a la Presidencia de la Generalitat el 21D.", ha asegurado Iceta, que se ha comprometido a ser el presidente "de todos los catalanes" y a ser el "capitán" que "cambie radicalmente el rumbo de colisión de la política catalana por un rumbo de progreso y estabilidad".Iceta ha justificado precisamente la alianza con Units per Avançar y otros independientes porque "no es momento de división, sino de unidad, de acuerdos, diálogo y puentes, no de trincheras"."¿Es más catalanista quien ha divido al pueblo, quien ha provocado la huida de sedes sociales de empresas, el que nos quiere separar de España y sacarnos de la UE? No, no lo son. Nosotros somos la expresión genuinamente catalanista que se abre para intentar acoger a todas las sensibilidades", ha explicado.Y ha instado a la gente a queaunque sin pedir explícitamente el voto al PSC al no ser aún medianoche, si bien ha afirmado que pueden "confiar" en su partido porque "con él no habrá nuevamente un presidente independentista".El candidato de CatECP, Xavier Domènech , ha abierto este lunes su campaña pidiendo el voto porque los 'comuns' son la clave para "recoser" Cataluña."Tenemos la clave para desbloquear la situación, la clave que puede abrir un nuevo tiempo de soluciones, la clave que puede, recoser Cataluña", ha clamado en la Farga de L'Hospitalet de Llobregat arropado por unas 250 personas.El discurso de Domènech ha estado cargado de llamadas a recuperar los derechos sociales, la salud y la educación pública, y derechos laborales, y ha advertido:Después del debate televisado el domingo entre la 'número dos' de ERC,, y la cabeza de lista de Cs,, que erraron al contestar sobre datos de Cataluña como los del paro, ha criticado: "No podemos esperar más a unos gobernantes que no conozcan estas cifras".El candidato de los 'comuns' también ha tenido palabras para los independentistas y ha asegurado que ya no escuchan "cantos de sirena que prometen una eterna llegada a Ítaca ni en hojas de ruta que más bien parecen laberintos con las puertas cerradas", y ha asegurado que Ítaca son los que saben construir a partir de anhelos plurales, cuando construyen sin esperar a que otros lo hagan por ellos.El candidato del PP a las elecciones catalanas, Xavier García Albiol , ha pedido la noche de este lunes el voto para la lista que encabeza porque asegura que la papeleta de su partido es la única que "garantiza la unidad de España", la convivencia y el futuro."Somos aquellos que defendemos mejor que nadie una gran Cataluña dentro de una gran nación, que es la nuestra, que es España", ha resaltado en la apertura de la campaña ante más de 100 simpatizantes y subido a un escenario que simula un balcón con las banderas española y la catalana colgadas.Albiol ha reclamado el voto para el PP, para que su formación puedadel próximo Govern, que ha destacado que debe tener como principal misión coser las divisiones que considera que ha creado el proceso independentista.El líder popular ha hecho énfasis en la importancia de la cita electoral del 21 de diciembre: "No nos estamos jugando sólo el presente de nuestra tierra.y nuestros nietos"."No nos estamos jugando sólo el futuro de Cataluña, sino el futuro de la estabilidad de nuestro país, que es España", ha insistido el popular, que ha abierto la campaña con el lema de 'España es la solución'.El candidato de la CUP-Crida Constituent, Carles Riera, ha erigido este lunes a la formación anticapitalista como el estandarte para "En el arranque de la campaña de las elecciones, que la CUP considera ilegítimas, ha afirmado que la CUP quiere ser "la voz" de los millones de personas que votaron el 1-O y participaron en las huelgas del 3 de octubre y el 8 de noviembre.Ha remarcado que la CUP, en una, aboga por la vía unilateral y la desobediencia, y ha reiterado que no irá al Parlament a defender el Estatut y la recuperación de instituciones autonómicas.Riera, que ha dicho tener poco en cuenta la última encuesta del CIS, ha tenido un recuerdo para los exconsellers y presidentes de las entidades soberanistas que continúan en prisión, y ha cargado contra la judicatura ya que considera que actúa con "espíritu de venganza".Los cupaires han iniciado la campaña ante el instituto Jaume Balmes de Barcelona, que fue sede electoral el 1-O y en el que entraron las fuerzas policiales.