Sánchez quiere incluir en la Constitución una decena de derechos sociales

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha lanzado hoy una "propuesta abierta" de actualización de la Constitución, elaborada con un grupo de jóvenes constitucionalistas, que incluye reconocer nuevos derechos sociales y reforzar otros ya existentes.



El documento, titulado "Nuevos derechos para un pacto constitucional", consta de cinco páginas y no hace ninguna mención al Título VIII ni al modelo territorial.



La propuesta incluye considerar el derecho a la salud como un "auténtico" derecho fundamental e incrementar las garantías constitucionales de las personas con discapacidad o dependencia.



También, profundizar y fortalecer el derecho a la intimidad, el honor y la propia imagen, "reconociendo el derecho al olvido en el contexto de internet, nuevas tecnologías y redes sociales".





Incorporar y proteger nuevos derechos en nuestra propuesta de un nuevo pacto constitucional. Es lo que hoy analizamos con investigadores y expertos universitarios. #AhoraNuevosDerechos pic.twitter.com/qt1YxqI9Ju — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 5 de diciembre de 2017

Aboga asimismo por transitar desde la no confesionalidad a la laicidad del Estado, con una reformulación de lo dispuesto en el texto vigente.Para el PSOE, la Constitución debería proteger y ampliar la igualdad entre hombre y mujer desde enfoques diversos, entre ellos laen condiciones de igualdad retributiva y efectiva y el compromiso cívico e institucional en la lucha contra la violencia de género.Propone reconocer también otros aspectos que considera esenciales y plenamente asumidos por la ciudadanía, como el matrimonio igualitario y el reconocimiento de los derechos de losDel mismo modo, los socialistas quieren reforzar la protección constitucional del derecho a la vivienda y el derecho al trabajo y la negociación y avanzar en el reconocimiento de los derechos vinculados a la protección del medio ambiente, en el contexto del cambio climático y la transición energética.El nuevo pacto constitucional que propugnan serviría además, a su juicio,, como los derivados del mantenimiento en el texto vigente de la pena de muerte, todavía no abolida de forma plena, o la necesidad, a su juicio, de reformular los términos del derecho y el deber de defender España, con un ejército profesional y en ausencia del servicio militar obligatorio.El PSOE ha dado a conocer su propuesta tras la reunión que han mantenido en Ferraz el secretario general, Pedro Sánchez; la vicesecretaria general,; la secretaria de Igualdad, constitucionalista y exministra Carmen Calvo; el de Justicia y Nuevos Derechos, Andrés Perelló, y el secretario ejecutivo de Laicidad, José Manuel Rodríguez Uribe, con profesores e investigadores menores de 58 años, es decir, de generaciones que no votaron la Constitución del 78.Al célebreque presidió en 1978 la elaboración de la Carta Magna vuelve ahora a convocar el PSOE "de nuevo a los partidos políticos, instituciones, agentes económicos y sociales, universidades, centros de investigación y al conjunto de los ciudadanos y de la sociedad civil para impulsar en los próximos tiempos un diálogo leal" que conduzca a la reforma constitucional.