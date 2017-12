ERC pide liderar el próximo Govern de Cataluña

El exconseller de Justicia Carles Mundó se ha mostrado hoy partidario de que, tras el 21D, haya "un gobierno fuerte" en Cataluña, presidido por Oriol Junqueras si es puesto en libertad, porque si Carles Puigdemont regresa, ha dicho, lo más probable es que sea encarcelado.

En un mitin de ERC en el Teatro de Blanes (Girona) ante unas 300 personas, Mundó ha afirmado que "hay que ser realistas: que hoy Puigdemont pueda volver a Cataluña para ejercer su cargo es poco más que un deseo".

"Todos sabemos -ha añadido- que si Puigdemont y los consellers que están en Bruselas ponen los pies en Cataluña serán llevados inmediatamente a prisión y no podrán salir de ella durante mucho tiempo, ya que no podrán convencer fácilmente al juez de que no hay riesgo de fuga".

Se ha mostrado, en este sentido, partidario de que se pueda formar, fruto de las elecciones, un Govern "fuerte y sólido" que desde Cataluña "pueda luchar contra la intervención de las instituciones catalanas que implica el artículo 155" de la Constitución.

"A partir del día 22 se tendrá que formar un gobierno y, al mismo tiempo, tendremos a otro gobierno en el exterior, en Bruselas, y esto es lamentable y muy injusto", ha señalado.

"Pero es imprescindible tener un Govern fuerte en Cataluña -ha recalcado- y hoy quien tiene la máxima legitimidad para encabezarlo es Oriol Junqueras, y por esto hace falta un gran resultado el 21D, lo que ayudará a hacerlo salir de la cárcel".

Según Mundó, "él es quien encabeza la lista que tiene opciones reales de ganar estas elecciones, y por esto lo mantienen en prisión, porque les da miedo que salga, que se explique ante la gente", pero si ERC gana los comicios "es evidente que saldrá de la cárcel y podrá tomar el acta de diputado y ejercer todas las responsabilidades".

Sobre Junqueras, ha indicado que "al PP, Cs y PSC ya les va bien que su principal adversario esté en la cárcel, algunos dicen con la boca pequeña que les disgusta, pero esto no les impide bailar, y es incomprensible que Miquel Iceta haya dado un sí acrítico al PP y a Ciudadanos, que se haya puesto al servicio del PP".

La secretaria general de ERC y número dos de la candidatura, Marta Rovira, ha reprochado al diputado de Ciudadanos en el Congreso Juan Carlos Girauta que ayer en un mitin comparara el sufrimiento de los presos con el de las focas, "cuando él sabe perfectamente que se trata de presos políticos y que sufren una prisión injusta".