Iceta: "La ruina será total si gana el independentismo"

El candidato del PSC a la Generalitat de Cataluña, Miquel Iceta, ha alertado de que si el independentismo vence el 21D "la ruina de Cataluña será total y completa" y "volverá a mandar la CUP", aunque en todo caso se ha mostrado confiado en que su partido puede ganar "en votos y escaños".

Iceta ha protagonizado un mitin en Amposta (Tarragona) junto al presidente valenciano, Ximo Puig, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, y la cabeza de lista socialista por Tarragona, Rosa María Ibarra.

En su intervención, Iceta ha emplazado a enviar a los partidos independentistas "al rincón de pensar" el día 21. "Habéis tenido años para arreglar las cosas y no solo no habéis arreglado nada, sino que lo habéis estropeado todo. ¿Cuántas más empresas quieren que se vayan hasta reconocer que están haciendo daño? Se deben disculpar y se ha de cambiar de rumbo", ha afirmado.

Porque "si ganan las elecciones los independentistas", ha advertido, "la ruina de Cataluña será total y completa. Y volverá a mandar la CUP, volveremos a salir de la legalidad y estaremos cuatro años más hablando del artículo 155 y la crónica judicial. Los catalanes no se lo merecen y nuestro país tampoco".

Iceta ha recordado que la CUP "como mínimo es clara" y aboga por "un cambio radical, desobediencia, salir de la realidad y construir una república no solo contra viento y marea, sino contra la fuerza de la gravedad, les da igual".

Y ha avisado de que "votar a Carles Puigdemont y a Oriol Junqueras es volver a poner a este país en manos de la CUP. Ya se ha visto que al final los demás daban la llave de la situación a la CUP. No dejemos que arruinen este país", ha señalado Iceta.

En cambio, se ha ofrecido como un presidente que representará a los socialistas pero también "a mucha gente moderada, pragmática que no quiere romper la unidad civil", algo para lo que él aportará "soluciones catalanistas, pragmáticas, de izquierdas" y llevará a la "reconciliación antes de Navidad".

"Para votar a Iceta no hace falta ser socialista, sino tener un poco de 'seny' (sentido común)", ha aseverado el dirigente, que se ha mostrado convencido de que el PSC podrá "ganar en votos y escaños". "¿Sabéis desde cuándo el PSC no mejora en número de votos? Desde 1999. Le hemos dado la vuelta a las cosas. No hemos desaparecido en este tiempo", ha sentenciado Iceta.