Pablo Iglesias critica los bloques "de la venganza"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha advertido este lunes a JuntsxCat y a ERC de que "prometer lo que no se puede cumplir es estafar a los ciudadanos", en referencia a su propuesta de alcanzar la independencia por la vía unilateral.

Lo ha dicho en un mitin en el Centre Cívic Bonavista de Tarragona en el que han participado el cabeza de lista de CatECP, Xavier Domènech, y las número 1 y 2 por Tarragona, Yolanda López y María Vilà, arropados por medio millar de personas.

Ha lamentado que a estas formaciones independentistas les ofenda que se les diga que "prometer caminos que en la práctica se traducen en dificultades para la gente es estafar a los ciudadanos".

El líder de Podemos ha preguntado al bloque independentista cuál es su proyecto tras las elecciones y ha vaticinado lo que pasará al día siguiente si ERC repite en su voluntad de hacer un Govern con la lista de Puigdemont: una "pelea" de meses para saber quién será presidente.

Además, ha criticado que no propongan más proyecto que dar continuidad al proceso independentista, y les han preguntado: ¿Cuál será el siguiente referéndum que va a solucionar los problemas de Cataluña? ¿Cuál será el siguiente paso para el 'procesismo'? ¿Otra vez lo mismo?".

Ha avisado a ambas formaciones de que la hoja de ruta unilateral está "agotada" y ha propuesto a los republicanos aportar soluciones para Cataluña y apostar por el diálogo, y con la premisa de echar al PP del Gobierno.

Iglesias ha lamentado que en esta campaña los dos "bloques "-independentista y constitucionalistas- "apuestan por la venganza y dejan cada uno a la mitad de la población atrás, echen más leña al fuego", mientras a los 'comuns' les a acusan de ser abogados defensores de unos o de otros.



Arrimadas apela los catalanes que llegaron de otras partes



Por su parte, la candidata de Ciudadanos a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, Inés Arrimadas, ha apelado este lunes a los sentimientos y a los orígenes de muchos catalanes para volver a "levantar Cataluña" tras el proceso soberanista, que solo ha traído "desgracia económica" y ha provocado una "fractura social".

Arrimadas, junto al portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha protagonizado un acto de campaña en Cornellà de Llobregat (Barcelona), localidad con una fuerte inmigración.

Aquí, la candidata ha apelado a los orígenes de muchos de esos catalanes que "también han levantado Cataluña": "Cataluña también se ha levantado con todas esas personas. Cataluña también es esa parte de la sociedad, también somos catalanes, también estos barrios. Cataluña somos todos los pueblos de Cataluña, los que pensamos y los que sentimos esta tierra", ha dicho Arrimadas.

En este sentido, ha asegurado que Cataluña se "volverá a levantar" con el esfuerzo de "todos" los catalanes, tras un proceso soberanista que "solo ha generado desgracia económica" y una "fractura social" entre los catalanes: "Nos vamos a volver a levantar. Os lo aseguro", ha dicho.



Iceta propone cumplir propuestas de Puigdemont a Rajoy



Por su parte, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado que se ve capaz de resolver "en un año" entre "25 o 30" demandas de la lista de 45 puntos (a excepción del referéndum) que el expresidente catalán Carles Puigdemont planteó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Iceta ha protagonizado un acto electoral en el Centro Internacional de Negocios de Badalona, acompañado del exministro socialista Ángel Gabilondo, la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, y el líder socialista en Badalona, Álex Pastor.

En su intervención, Iceta ha planteado que si es presidente de la Generalitat buscará que Cataluña tenga "más autogobierno": "Tenemos una lista de 45 demandas que Puigdemont hizo a Rajoy. ¡Pues vamos a ver una por una! Vamos a resolver 25 o 30 en un año. Es que en los últimos cinco años no se ha resuelto ni una", ha afirmado.



Albiol insta a o pactar con CatECP



Mientras tanto, el candidato del PP a las elecciones catalanas del 21-D, Xavier Garcia Albiol, ha pedido este lunes a PSC y Cs comprometerse a no pactar con CatECP, y ha prometido que él no llegará a ningún acuerdo de Govern con los 'comuns' ni con los independentistas.

En una rueda de prensa en Terrassa (Barcelona), ha firmado un 'contrato con los catalanes', con el que asegura que sólo pactará con Cs y PSC: "Apostamos por un gran acuerdo en favor de la reconciliación, y eso pasa por un Govern de no independentistas".

Albiol ha descartado a CatECP -al que se refiere siempre como Podemos- porque el PP no convocará ningún referéndum "ni legal ni Frente a Cs y PSC, Albiol reclama a los votantes constitucionalistas que apuesten por votar a su formación el 21 de diciembre porque "no puede haber una alternativa al independentismo si no hay un PP fuerte".