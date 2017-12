Puigdemont promete un "salario mínimo catalán al nivel europeo" si gobierna

El expresidente catalán y cartel electoral de Junts per Catalunya (JxCat), Carles Puigdemont, ha defendido que la independencia es "la mejor política social" que se puede hacer para Cataluña frente a un Estado "incumplidor" que, a su juicio, "va a la contra" de los catalanes.



Puigdemont ha intervenido este miércoles, a través de un vídeo grabado en Bélgica, en un acto de campaña en Barcelona para presentar la parte social del programa electoral de JxCat para las elecciones del 21 de diciembre.





La independència és la millor política de benestar que podem fer. Fins a 10.000 euros per família marxen cada any per no tornar. Els catalans som solidaris, però quan te la reclamen a cop de porra, se'n diu atracament o espoli https://t.co/iqfmonehEK #JuntsxCat #21d pic.twitter.com/18i2RpiY0P — Carles Puigdemont ?? (@KRLS) 13 de diciembre de 2017

Intervención de Puigdemont. Vídeo: Twitter/@KRLS

Ayudas y "salario mínimo catalán"

Amenazas desde un tanque

Spanish soldier on top of a tank threatens me and @Pablo_Iglesias_ Unacceptable in the EU. Spanish government must apologize and open an investigation https://t.co/IhFQrPzN0z — Carles Puigdemont ?? (@KRLS) 13 de diciembre de 2017

Unos comicios que, según el expresidente de la Generalitat, se han convocado, a través del artículo 155 de la Constitución, para que, en alusión a Ciudadanos, PSC y PPC.A estos partidos, Puigdemont les ha acusado de decir "mentiras" y una de ellas, ha dicho, es que a los independentistas solo les "y no las políticas sociales.El expresidente catalán ha incidido en este punto en los vínculos que, a su juicio, existen entre los objetivos de unay de un avance social: "La mejor política social que se puede hacer es precisamente la independencia; somos independentistas", ha afirmado.Puigdemont ha señalado que los catalanes se pueden permitir " un Estado del bienestar mucho mejor del que tenemos", ya que el Estado español, ha dicho, "va a la contra",Un Estado que "se autodefine como social, democrático y de derecho, pero de social tiene poco, de calidad democrática mejor no hablemos y más bien tuerce el derecho", ha remarcado.Si gobierna, Puigdemont ha prometido ayudas para la financiación pública de vivienda y alquiler social, y "hacer llegar a todo el que necesite" la, al tiempo que ha apostado por un "salario mínimo catalán al nivel europeo" y ha garantizado las pensiones.En este sentido, ha criticado que duden de la viabilidad de las pensiones en una hipotética Cataluña independiente aquellos que "han vaciado la hucha" para pagarlas en el Estado.En el acto, celebrado en el edificio de la ONCE, han intervenido también la número 15 de la lista por Barcelona, Isabel Ferrer, y otros dos candidatos en la parte baja de la candidatura: la diputada del PDeCAT en el Congreso Lourdes Ciuró y Manel Pousa, más conocido como "pare Manel".El sacerdote, que trabaja para los más desfavorecidos, ha pedido "al buen Dios" que le preserve "el buen humor, el 'seny' y que sepa educar a la gente,".Por otro lado, Puigdemont ha exigido al Gobierno de Rajoy que "se disculpe y abra una investigación" en torno al hombre que le lanzó amenazas subido a un tanque , en un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales.En el vídeo, aparece un hombre que dice con sorna que está "buscando solucionar los problemas de España" y quemientras enfoca el tanque con la cámara y lanza una amenaza, también dirigida al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias: "Desde Twitter, Puigdemont se ha hecho eco del vídeo y, en inglés, ha exigido al Gobierno del Estado que esclarezca los hechos: "Soldado español encima de un tanque me amenaza a mí y a Pablo Iglesias. Inaceptable en la Unión Europea.".